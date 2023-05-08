Ngỡ ngàng với gia sản 'khổng lồ' của Sơn Tùng M-TP: choáng ngộp trước cơ ngơi view sông 50 tỷ, sở hữu loạt xe sang chỉ có đại gia mới có

Trong 10 năm hoạt động trong showbiz, Sơn Tùng vẫn đang giữ vững được 'phong độ' của mình. Nam ca sĩ ghi lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả qua hàng loạt hit đình đám như Em của ngày hôm qua, Lạc trôi, Âm thầm bên em,...và dần trở thành giọng ca hàng đầu Việt nam trong thời diểm hiện tại.

Năm 2012, Sơn Tùng được đông đảo cộng đồng mạng biết đến nhờ bài hit Cơn mưa ngang qua. Kể từ đó, nam ca sĩ bắt đầu bước chân tham gia showbiz dưới vai trò một ca sĩ chuyên nghiệp.

Được biết, Sơn Tùng M-TP có thể được cho là nam ca sĩ có mức cát-xê 'khổng lồ' không thua kém những giọng ca gạo cội. Anh sở hữu những chiếc xe hơi thuộc dòng xe sang đắt đỏ. Sơn Tùng đã xuống tay mua một chiếc Range Rover Evoque màu đỏ vào năm 2016, có giá khoảng 3 tỉ đồng. Nam ca sĩ từng bật mí mục đích để mua xế hộp là để đi show cho thuận tiện hoặc dùng làm "đạo cụ" cho các dự án MV.

Ở độ tuổi 29, Sơn Tùng M-TP đã khiến đông đảo người ngưỡng mộ vì đã có trong tay khối tài sản 'khổng lồ' gồm công ty giải trí , căn hộ cao cấp, xe tiền tỷ và hàng loạt món đồ hiệu xa xỉ mang thương hiệu lớn.

Anh sỡ hữu những chiếc xe đắt đỏ

Sơn Tùng đã xuống tay mua một chiếc Range Rover Evoque màu đỏ vào năm 2016

Không chỉ hàng loạt xe sang, Sơn Tùng M-TP còn có cho mình nhiều căn hộ chung cư giá trị. Từ năm 24 tuổi, giọng ca gốc Thái Bình đã có trong tay căn hộ cao cấp được thiết kế theo phong cách hiện đại, đơn giản với tông màu sáng trị giá hơn 3 tỷ đồng tại quận 7, TPHCM.

Hiện tại, nam ca sĩ Sơn Tùng đang ở tại một căn villa ven sông đẹp nhất - thuộc khu biệt thự cao cấp ở huyện Nhà Bè, TP.HCM. Được biết, nam ca sĩ thuê dài hạn với giá 4.000 USD/ tháng (khoảng hơn 90 triệu đồng) cho căn villa này. Căn nhà nằm khá xa trung tâm, được canh gác nghiêm ngặt 24/24. Phía sau căn villa là khu vực công viên rợp bóng cây xanh. Để sở hữu tầm view đẹp và nhiều tiện ích như thế, căn biệt thự này có giá không hề rẻ, dao động khoảng 50 tỷ đồng.

Hiện tại, nam ca sĩ Sơn Tùng đang ở tại một căn villa ven sông đẹp nhất - thuộc khu biệt thự cao cấp ở huyện Nhà Bè, TP.HCM

Phía sau căn villa là khu vực công viên rợp bóng cây xanh

Ngôi nhà được thiết theo tone trắng hiện đại và tinh tế. Nam ca sĩ cũng từng bật mí về nơi ở sang chảnh của mình trên mạng xã hội. Dù không 'khoe mẽ' nhiều không gian trong ngôi nhà nhưng có thể thấy được đây là một căn nhà rộng rãi, khang trang, được lót sàn gỗ cao cấp. Sơn Tùng cũng từng hé lộ hình ảnh phòng thu âm riêng phục vụ cho công việc tại căn villa này.



Ngôi nhà được thiết theo tone trắng hiện đại và tinh tế



Sơn Tùng cũng từng hé lộ hình ảnh phòng thu âm riêng phục vụ cho công việc tại căn villa này

Là một nam ca sĩ có gương mặt 'vàng' trong showbiz Việt. Mỗi lần Sơn Tùng xuất hiện là mỗi lần dân chúng choáng váng vì những món đồ hiệu đắt đỏ. Nam ca sĩ không ngại chi số tiền khủng để sở hữu những món đồ đắt giá từ thương hiệu lớn trên thế giới. Anh đầu tư hàng trăm triệu cho tới hàng tỷ đồng để sắm trang phục cùng với các phụ kiện giày, kính, áo vest, đồng hồ… độ chịu chơi của nam ca sĩ đúng là 'không phải dạng vừa'.

Sơn Tùng M-TP là một nam ca sĩ có gương mặt 'vàng' trong showbiz Việt

Nam ca sĩ không ngại chi số tiền khủng để sở hữu những món đồ đắt giá từ thương hiệu lớn trên thế giới