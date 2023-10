Phản ứng của sao nữ Vbiz như thế nào trước nghi vấn có 'tin vui' sau 8 năm kết hôn?

Tối ngày 7/5, người đẹp Lê Thuý xuất hiện tại buổi họp báo công bố đêm nhạc của Hồ Ngọc Hà quy tụ nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu đến tham dự. Đáng chú ý, dân tình nhanh chóng đặt nghi vấn 'bà xã Đỗ An' đang có tin vui khi lộ diện với vẻ ngoài 'khác lạ'.

Người mẫu Lê Thúy chia sẻ: "Bây giờ tôi không còn đủ thời gian để đi diễn thời trang như một người mẫu chuyên nghiệp nữa. Hơn nữa, tôi muốn tập trung tẩm bổ để tăng cân, thuận lợi cho dự định sinh em bé của 2 vợ chồng. Công việc người mẫu đòi hỏi phải giữ gìn vóc dáng, không được béo lên mà cứ ăn kiêng mãi, cơ thể gầy gò sẽ rất khó làm mẹ. Hiện giờ tôi ưu tiên nhất là chuyện con cái. Trừ khi có show diễn của những người anh thân thiết trong nghề tôi mới cố gắng sắp xếp công việc để tham gia, ủng hộ họ".

Vòng 2 của Lê Thuý nhô lên rõ rệt qua một vài góc quay. Thế nhưng, đây cũng có thể là hiệu ứng trang phục, thực hư thế nào phải chờ người trong cuộc lên tiếng mới rõ

Lê Thuý sinh năm 1991, xuất thân từ Vietnam's Next Top Model 2011 và được xem là nàng thơ của NTK Đỗ Mạnh Cường. Người đẹp sở hữu chiều cao "khủng" 1m84. Lê Thuý và chồng Đỗ An gặp nhau tình cờ trong một buổi cà phê cùng ca sĩ Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2014. Đỗ An ấn tượng với chiều cao, sự giản dị của người mẫu 9x và chủ động làm quen. Cả hai quyết định kết hôn sau gần một năm hẹn hò.

Người mẫu Lê Thuý chính thức về chung nhà với Đỗ An vào năm 2015

Sau 8 năm kết hôn, Lê Thuý tập trung tận hưởng cuộc sống hôn nhân bên ông xã và rất hiếm hoi lộ diện tại các sự kiện

Sau 8 năm kết hôn, cả hai luôn mong mỏi có thêm thành viên mới trong tổ ấm. Lê Thúy cho biết trước đây đi khám sức khỏe, bác sĩ khuyên cô tăng cân vì quá ốm, cơ thể mang thai sẽ không tốt. Người mẫu từng chia sẻ: "Chúng tôi nhận ra càng căng thẳng, càng khó có em bé nên cả hai thống nhất sống vui vẻ và thoải mái. Con cái là trời cho, không thể cưỡng cầu".