Đăng ảnh 'nàng thơ' bị netizen tràn vào chê bai vòng 1 'khiêm tốn', Lê Thúy tiết lộ luôn 'gu lạ' của chồng

Hậu trường 27/01/2022 10:27

Khá nhiều bình luận kém duyên xuất hiện dưới hình ảnh nàng thơ của Lê Thúy.

Lê Thúy được biết đến qua cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011 nhờ sở hữu chiều cao 1m84 vượt trội. Cô từng là "nàng thơ" của NTK Đỗ Mạnh Cường một thời gian dài trước khi tuyên bố giã từ sàn catwalk. Tuy không có vóc dáng 3 vòng "bốc lửa" nhưng Lê Thuý vẫn gây ấn tượng với hình ảnh người mẫu high fashion.

Đăng ảnh 'nàng thơ' bị netizen tràn vào chê bai vòng 1 'khiêm tốn', Lê Thúy tiết lộ luôn 'gu lạ' của chồng - Ảnh 1
Lê Thúy diện váy yếm sexy, khoe lưng trần nuột nà - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Thúy đã chia sẻ loạt ảnh nàng thơ với chiếc váy yếm. Loạt ảnh này của chân dài nhanh chóng nhận được khá nhiều lời khen ngợi. Bên cạnh đó, cũng không thể tránh khỏi nhiều bình luận kém duyên, chê bai ngoại hình của cựu người mẫu vì vòng 1 rõ vẻ "khiêm tốn". Vài năm gần đây, ngoại hình Lê Thúy đã có sự thay đổi rõ rệt. Cô tăng khoảng hơn 10kg nên vẻ ngoài đã có thêm sức sống.

Đăng ảnh 'nàng thơ' bị netizen tràn vào chê bai vòng 1 'khiêm tốn', Lê Thúy tiết lộ luôn 'gu lạ' của chồng - Ảnh 2
Bức ảnh khiến Lê Thúy bị chê vòng 1 như đàn ông - Ảnh: FBNV

Trước nhiều lời chê bai về ngoại hình, Lê Thuý đã thẳng thừng đáp trả và cho biết chồng thích "gu lạ" nên không muốn thay đổi: "Hôm qua giờ nhiều người body shaming mình vì mình ngực lép gê, mình nói nè mình muốn to mình bỏ có 200 triệu ra là to à, nhưng chồng mình gu lạ không thích xài *** bự chỉ thích *** nhỏ nhỏ xinh xinh nên bớt vô facebook của mình vô duyên lại cuối năm rồi mình không muốn đôi co qua lại nha ahihi. Cuối năm rồi vui vẻ không quạu nha".

 

Đăng ảnh 'nàng thơ' bị netizen tràn vào chê bai vòng 1 'khiêm tốn', Lê Thúy tiết lộ luôn 'gu lạ' của chồng - Ảnh 3
Lê Thúy phản ứng khi bị chê bai vòng 1 - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, Lê Thúy đang tận hưởng hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Đỗ An sau 7 năm về chung một nhà. Chân dài thi thoảng xuất hiện tại một số sự kiện với vai trò khách mời.

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Từ khóa:   lê thuý bị chê vòng 1 khiêm tốn

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