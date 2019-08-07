Diễn viên Anh Vũ 'Về nhà đi con' khoe ảnh tình tứ bên bạn gái hot girl xinh đẹp, nóng bỏng

Sau thành công của bộ phim “Về nhà đi con”, nam diễn viên Anh Vũ trở thành cái tên nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình điển trai, Anh Vũ còn được biết đến với mối tình cùng cô bạn gái hot girl nóng bỏng.

Diễn viên Anh Vũ và Quốc Trường trong 'Về nhà đi con' - Ảnh: Internet

Anh Vũ và bạn gái nóng bỏng - Ảnh: Internet

Thân hình gợi cảm của bạn gái nam diễn viên 'Về nhà đi con' - Ảnh: Internet

Vốn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng mới đây, Anh Vũ bất ngờ công khai loạt ảnh tình tứ cùng bạn gái lên mạng xã hội. Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, cả hai trông vô cùng đẹp đôi. Được biết, bạn gái nam diễn viên tên Hằng Phạm và đang làm kinh doanh. Đặc biệt, ngoại hình của cô khiến cộng đồng mạng không ngừng trầm trồ.