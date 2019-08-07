Diễn viên Anh Vũ 'Về nhà đi con' khoe ảnh tình tứ bên bạn gái hot girl xinh đẹp, nóng bỏng

Sau hơn 1 năm hẹn hò, nam diễn viên Anh Vũ "Về nhà đi con" và bạn gái đã thoải mái hơn trong việc công khai tình cảm trên mạng xã hội.
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Sau thành công của bộ phim “Về nhà đi con”, nam diễn viên Anh Vũ trở thành cái tên nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình điển trai, Anh Vũ còn được biết đến với mối tình cùng cô bạn gái hot girl nóng bỏng.
Vốn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng mới đây, Anh Vũ bất ngờ công khai loạt ảnh tình tứ cùng bạn gái lên mạng xã hội. Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, cả hai trông vô cùng đẹp đôi. Được biết, bạn gái nam diễn viên tên Hằng Phạm và đang làm kinh doanh. Đặc biệt, ngoại hình của cô khiến cộng đồng mạng không ngừng trầm trồ.
Có thể thấy, bạn gái Anh Vũ không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, sắc sảo mà còn có vóc dáng vô cùng hoàn hảo với 3 vòng “chuẩn không cần chỉnh”. Bên cạnh đó, vòng 1 khủng của Hằng Phạm cũng khiến chị em “đỏ mắt” ghen tỵ.
Trước đó, cả hai thường đăng ảnh tình tứ cùng nhau nhưng khéo léo che đi khuôn mặt của đối phương. Trước khi đến với Hằng Phạm, Anh Vũ từng kết hôn vào năm 2014. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai nhưng lại quyết định “đường ai nấy đi” sau 3 năm chung sống. Hiện tại, nam diễn viên “Về nhà đi con” đang hạnh phúc bên bạn gái hot girl.