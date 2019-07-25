Dũng ‘Về nhà đi con’ trải lòng sau hôn nhân tan vỡ, tiết lộ ‘Anh Thư chính là mẫu người mà tôi thích’

Nam diễn viên Anh Vũ lần đầu trải lòng về cuộc sống hậu ly hôn cũng như quan niệm về tình yêu hiện tại.

Trở lại với phim ảnh sau 3 năm vắng bóng, nam diễn viên Anh Vũ bất ngờ được chú ý khi thể hiện thành công vai Dũng trong bộ phim ăn khách “Về nhà đi con”. Bên cạnh đó, nhờ sở hữu khả năng diễn xuất tự nhiên và ngoại hình điển trai, Anh Vũ ngày càng được khán giả yêu mến.

Vai diễn của Anh Vũ trong 'Về nhà đi con' được khán giả vô cùng yêu thích - Ảnh: Internet

Vốn là người kín tiếng, Anh Vũ hiếm khi chia sẻ về đời sống riêng tư với công chúng. Tuy nhiên mới đây, nam diễn viên đã có những trải lòng về cuộc sống hiện tại cũng như tiết lộ quan niệm về tình yêu của mình.

Được biết, Anh Vũ từng kết hôn vào năm 2014 và có một cậu con trai. Tuy nhiên, sau 3 năm chung sống, cả hai quyết định “đường ai nấy đi”. Đó cũng là thời điểm nam diễn viên tạm ngừng hoạt động giải trí để chuyển hướng sang kinh doanh.

Sau 3 năm, Anh Vũ trở lại màn ảnh nhỏ và gặt hái được nhiều thành công - Ảnh: Internet

Hiện tại, Anh Vũ đang hạnh phúc bên bạn gái mới. Trước đó, anh từng nghĩ không thể bắt đầu hay chấp nhận tình cảm của một ai khác. Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều chuyện, anh đã thay đổi suy nghĩ.

Anh Vũ bên cạnh bạn gái xinh đẹp - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Anh Vũ còn cho biết nhân vật Anh Thư trong những tập gần đây của “Về nhà đi con” chính là hình mẫu lý tưởng của anh. Anh chia sẻ trên Helino: “Cô ấy vừa là người mẹ tốt, biết cách đối nhân xử thế, vừa bình tĩnh xử lý tình huống. Đặc biệt là Anh Thư luôn luôn giữ khoảng cách và tôn trọng chồng hết mức có thể. Nếu được chọn, chắc chắn tôi sẽ chọn Anh Thư”.

Hiện tại, bên cạnh các dự án phim ảnh, diễn viên Anh Vũ đang chuẩn bị mở 1 studio để thỏa mãn niềm đam mê với nghề DJ và sản xuất âm nhạc.

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