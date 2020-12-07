Diện trang phục o ép vòng 1 quá đà, Ngọc Trinh liên tục chỉnh áo vì sợ hớ hênh vùng nhạy cảm

Xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện giải trí, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh suýt hớ hênh vì trang phục cắt xẻ táo bạo.
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Mới đây, Ngọc Trinh đã góp mặt trong dàn khách mời đình đám tại tuần lễ thời trang Vietnam International Fashion Week 2020.
Diện đầm trắng lộng lẫy theo phong cách nữ thần Hy Lạp, Ngọc Trinh trở thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ, đánh bật nhiều mỹ nhân Vbiz khác. Theo đó, chiếc váy được thiết kế với những đường cắt xẻ vô cùng táo bạo, giúp khoe triệt để lợi thế hình thể của “nữ hoàng nội y” trước ống kính.
Đặc biệt, vòng 1 ngồn ngộn như muốn chực trào ra ngoài của Ngọc Trinh khiến dân mạng không ngừng xuýt xoa, trầm trồ.
Tuy nhiên, vì trang phục hở quá nhiều nên Ngọc Trinh đã gặp phải sự cố suýt hớ hênh trên thảm đỏ. Cụ thể, chiếc áo croptop cúp ngực không có phần dây vai liên tục tụt khỏi ngực Ngọc Trinh khiến người đẹp lúng túng, phải lấy tay chỉnh lại nhiều lần.
Cuối cùng, Ngọc Trinh phải nhờ trợ lí chỉnh sửa lại trang phục ngay trên thảm đỏ.
Bên cạnh Ngọc Trinh, thảm đỏ Vietnam International Fashion Week 2020 còn quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng showbiz như: Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Lý Nhã Kỳ, Lệ Quyên, Hari Won, Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi, Thủy Tiên, Kỳ Duyên, Minh Triệu, Khánh Vân, Sam…