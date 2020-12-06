Diện bikini ‘như có như không’, Ngọc Trinh khiến dân mạng nghẹt thở vì body bốc lửa, vòng 3 cả mét

Hậu trường 06/12/2020 11:19

Loạt khoảnh khắc diện bikini mới nhất của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý của khán giả.

Nhắc đến Ngọc Trinh, người ta thường nghĩ ngay đến những bộ cánh táo bạo và phát ngôn gây tranh cãi. Nổi tiếng và đắt show giải trí nhất nhì Vbiz nên nhất cử nhất động của “nữ hoàng nội y” luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Vừa qua, động thái mới nhất của “nữ hoàng nội y” trên trang Facebook cá nhân đang nhận về những ý kiến trái chiều từ công chúng. Cụ thể, Ngọc Trinh vừa chiêu đãi khán giả bộ ảnh diện bikini gợi cảm kèm dòng trạng thái gây chú ý: “Anh có thể làm mọi thứ trên người em ướt. Nhưng trừ đôi mắt của em”.

ngoc trinh 1ngoc trinh 2

ngoc trinh 3
Body nóng bỏng không tì vết của 'nữ hoàng nội y' - Ảnh: FB

Theo đó, một số ý kiến cho rằng dòng chú thích với ẩn ý 18+ của cô nàng có thể tác động xấu đến một bộ phận fan nhỏ tuổi, nhất là với một người có tầm ảnh hưởng lớn như Ngọc Trinh. Dù rất có thể đây chỉ là một câu nói được Ngọc Trinh sưu tầm trên mạng nhưng ý nghĩa của nó đã khiến nữ người mẫu nhận về nhiều chỉ trích.

Bên cạnh đó, bộ bikini màu nude tệp vào da của người đẹp Trà Vinh cũng khiến khán giả “nhức mắt”. Thậm chí trong một vài khoảnh khắc, nếu không nhìn kỹ, nhiều người còn tưởng Ngọc Trinh đang khỏa thân.

ngoc trinh 4
Bộ bikini gợi cảm của Ngọc Trinh khiến dân mạng nhức mắt - Ảnh: FB

Loạt khoảnh khắc gây sốt này của Ngọc Trinh đã thu về gần 50 nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận từ cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến chê bai, người hâm mộ vẫn dành lời khen cho sắc vóc của "gà cưng Vũ Khắc Tiệp”.

Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại những ý kiến tranh cãi về bộ cánh “mặc như không” của cô nàng: “Đúng ra không mặc đẹp hơn. Người đẹp mà tư cách không đẹp”, “Body vạn người mê mẩn! Đẹp xuất sắc em”, “Nhìn kiểu gì cũng không thấy đẹp”, “Ngày càng lố lăng”, “Mấy bộ trước đẹp hơn, mặc kiểu này dễ gây hiểu lầm”…

Chỉ 1 bức ảnh, Hà Hồ để lộ rõ thái độ của Subeo đối với 2 em sinh đôi

Chỉ 1 bức ảnh, Hà Hồ để lộ rõ thái độ của Subeo đối với 2 em sinh đôi

Từ ngày gia đình có thêm thành viên mới, con trai Hồ Ngọc Hà – bé Subeo ngày càng ra dáng anh cả khiến mẹ tự hào.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ hoàng nội y người mẫu Ngọc Trinh Ngọc Trinh diện bikini

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026