Diện bikini ‘như có như không’, Ngọc Trinh khiến dân mạng nghẹt thở vì body bốc lửa, vòng 3 cả mét

Loạt khoảnh khắc diện bikini mới nhất của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý của khán giả.

Nhắc đến Ngọc Trinh, người ta thường nghĩ ngay đến những bộ cánh táo bạo và phát ngôn gây tranh cãi. Nổi tiếng và đắt show giải trí nhất nhì Vbiz nên nhất cử nhất động của “nữ hoàng nội y” luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Vừa qua, động thái mới nhất của “nữ hoàng nội y” trên trang Facebook cá nhân đang nhận về những ý kiến trái chiều từ công chúng. Cụ thể, Ngọc Trinh vừa chiêu đãi khán giả bộ ảnh diện bikini gợi cảm kèm dòng trạng thái gây chú ý: “Anh có thể làm mọi thứ trên người em ướt. Nhưng trừ đôi mắt của em”.

Body nóng bỏng không tì vết của 'nữ hoàng nội y' - Ảnh: FB

Theo đó, một số ý kiến cho rằng dòng chú thích với ẩn ý 18+ của cô nàng có thể tác động xấu đến một bộ phận fan nhỏ tuổi, nhất là với một người có tầm ảnh hưởng lớn như Ngọc Trinh. Dù rất có thể đây chỉ là một câu nói được Ngọc Trinh sưu tầm trên mạng nhưng ý nghĩa của nó đã khiến nữ người mẫu nhận về nhiều chỉ trích.

Bên cạnh đó, bộ bikini màu nude tệp vào da của người đẹp Trà Vinh cũng khiến khán giả “nhức mắt”. Thậm chí trong một vài khoảnh khắc, nếu không nhìn kỹ, nhiều người còn tưởng Ngọc Trinh đang khỏa thân.

Bộ bikini gợi cảm của Ngọc Trinh khiến dân mạng nhức mắt - Ảnh: FB

Loạt khoảnh khắc gây sốt này của Ngọc Trinh đã thu về gần 50 nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận từ cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến chê bai, người hâm mộ vẫn dành lời khen cho sắc vóc của "gà cưng Vũ Khắc Tiệp”.

Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại những ý kiến tranh cãi về bộ cánh “mặc như không” của cô nàng: “Đúng ra không mặc đẹp hơn. Người đẹp mà tư cách không đẹp”, “Body vạn người mê mẩn! Đẹp xuất sắc em”, “Nhìn kiểu gì cũng không thấy đẹp”, “Ngày càng lố lăng”, “Mấy bộ trước đẹp hơn, mặc kiểu này dễ gây hiểu lầm”…

Chỉ 1 bức ảnh, Hà Hồ để lộ rõ thái độ của Subeo đối với 2 em sinh đôi Từ ngày gia đình có thêm thành viên mới, con trai Hồ Ngọc Hà – bé Subeo ngày càng ra dáng anh cả khiến mẹ tự hào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bikini-nhu-co-nhu-khong-ngoc-trinh-khien-dan-mang-nghet-tho-vi-body-boc-lua-vong-3-ca-met-389243.html