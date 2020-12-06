Chỉ 1 bức ảnh, Hà Hồ để lộ rõ thái độ của Subeo đối với 2 em sinh đôi

Hậu trường 06/12/2020 09:58

Từ ngày gia đình có thêm thành viên mới, con trai Hồ Ngọc Hà – bé Subeo ngày càng ra dáng anh cả khiến mẹ tự hào.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà hào hứng chia sẻ hình ảnh cực đáng yêu của các con đến khán giả. Nhìn khoảnh khắc này của 2 thiên thần nhỏ, Hà Hồ không giấu được niềm hạnh phúc: “Tối thứ 7 ngọt ngào”.

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Cư dân mạng thích thú trước khoảnh khắc rất đỗi bình yên của gia đình ‘nữ hoàng giải trí’ – Ảnh: FB

Vào những ngày cuối tuần, Subeo thường sang nhà mẹ Hà Hồ để tận hưởng ngày nghỉ và vui chơi bên 2 em Leon và Lisa. Qua hình ảnh được giọng ca “Cả một trời thương nhớ” đăng tải, Subeo đang bế em vào lòng cực khéo léo.

Bức ảnh chỉ chụp từ phía sau lưng nhưng có thể dễ dàng nhận ra Subeo đang cúi thấp đầu như đang mải mê ngắm nhìn và trò chuyện cùng em bé. Chỉ với một chi tiết nhỏ như thế này, Subeo đã chứng minh bản thân ngày càng ra dáng anh cả khi luôn yêu thương, quan tâm và cùng bố mẹ chăm sóc các em.

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Subeo rất yêu thương các em – Ảnh: FB

Trước đó, Subeo cũng tỏ ra vô cùng quấn quýt bên bé Suchin – con gái của bố Cường Đô la và mẹ Đàm Thu Trang. Dù chỉ mới hơn 10 tuổi nhưng Subeo nay đã lớn rõ và ngày càng ra dáng anh cả trong gia đình khiến ba mẹ tự hào.

Hà Hồ từng chia sẻ rằng Subeo là một cậu bé sống rất tình cảm. Không chỉ với 3 em, Subeo còn thường xuyên thể hiện sự yêu thương với Hà Hồ và Đàm Thu trang. Trong ngày sinh nhật của Hà Hồ cũng như Đàm Thu Trang, Subeo luôn có mặt tham dự và tặng quà cho cả hai người mẹ của mình.

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