Nhìn quà sinh nhật Subeo tặng Hà Hồ và Đàm Thu Trang, biết ngay tình cảm của cậu bé dành cho 2 bà mẹ

Nhân dịp sinh nhật mẹ Hồ Ngọc Hà và Đàm Thu Trang, bé Subeo đã dành những món quà chứa đựng tình cảm chân thành dành cho 2 người phụ nữ quan trọng của mình.

Hậu ly hôn, Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà đều đã tìm được hạnh phúc riêng. Dẫu vậy, cả hai luôn dành thời gian quan tâm, chăm sóc cho con trai Subeo. Mối quan hệ giữa Subeo với bố dượng và mẹ kế cũng được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt.

Mới đây, vào ngày sinh nhật của Đàm Thu Trang, Subeo đã có mặt trong bữa tiệc thân mật cùng gia đình. Xuất hiện trong cùng một khung hình, Đàm Thu Trang ôm Subeo thân thiết và cậu bé cũng tỏ ra vô cùng hạnh phúc, chứng minh mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và con riêng của chồng.

Đàm Thu Trang ôm vai cậu bé thân thiết trong khung ảnh gia đình gây sốt mạng xã hội - Ảnh: FB

Trên trang Facebook cá nhân, Đàm Thu Trang còn hào hứng khoe món quà Subeo dành tặng cho cô. Theo đó, cậu bé đã mua một lẵng hoa kèm lời chúc mừng sinh nhật đầy ngọt ngào: “Subeo chúc mừng sinh nhật mẹ Trang”. Cách xưng hô này thêm một lần nữa khẳng định được tình cảm tốt đẹp của Subeo dành cho Đàm Thu Trang.

Mòn quà sinh nhật Subeo tặng bà xã Cường Đô la - Ảnh: FB

Trước đó, trong ngày sinh nhật của Hồ Ngọc Hà, Subeo cũng dành tặng mẹ ruột một món quà tương tự gồm có bánh kem và lẵng hoa. Cậu bé còn gửi đến mẹ lời chúc: “Subeo mừng sinh nhật mẹ Hà”. Quả thật, Subeo là một cậu bé rất tình cảm và biết quan tâm đến những người thân yêu.

Món quà Subeo dành tặng Hà Hồ cũng tương tự - Ảnh: FB

Nhìn món quà được chăm chút cẩn thận, có thể thấy Subeo dành rất nhiều tình cảm yêu thương cho Hà Hồ và Đàm Thu Trang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhin-qua-sinh-nhat-subeo-tang-ha-ho-va-dam-thu-trang-biet-ngay-tinh-cam-cua-cau-be-danh-cho-2-ba-me-388678.html