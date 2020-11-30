Sau hơn 2 năm ly hôn, Hồng Nhung lần đầu công khai bạn trai ngoại quốc tại sự kiện

Xuất hiện tại một sự kiện giải trí, nữ ca sĩ Hồng Nhung và bạn trai ngoại quốc nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông.

Giữa năm 2018, Hồng Nhung bất ngờ thông báo đã ly hôn với chồng ngoại quốc Kevin Gilmore sau 8 năm bên nhau. Thông tin này khiến không ít người hâm mộ của cặp đôi tiếc nuối vì trước đó, tổ ấm của nữ diva luôn vô cùng hạnh phúc.

Sau khi vượt qua cú sốc tinh thần vì hôn nhân đổ vỡ, Hồng Nhung lựa chọn cuộc sống yên bình bên 2 con Tôm và Tép. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của 3 mẹ con đến khán giả. Dẫu vậy, giọng ca “Nhớ về Hà Nội” không tiết lộ quá nhiều về chuyện tình cảm.

Hồng Nhung hạnh phúc bên 2 con - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cách đây vài tháng, Hồng Nhung gây chú ý khi xuất hiện bên một người đàn ông ngoại quốc. Nhiều người cho rằng đây chính là tình mới của nữ ca sĩ. Thậm chí, “nàng Bống” còn úp mở về mối quan hệ này khi chủ động đăng tải khoảnh khắc bạn trai tin đồn vui đùa với Tôm và Tép tại biệt thự ở Mỹ.

Người đàn ông lạ mặt thân thiết với 2 con của nàng Bống - Ảnh: Internet

Mới đây, Hồng Nhung đã có mặt tại một sự kiện giải trí quy tụ dàn khách mời khủng gồm: ca sĩ Hồng Nhung, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Giáng My, diễn viên múa Linh Nga, Vũ Hà, ông bầu Khắc Tiệp, siêu mẫu Doãn Tuấn…

Đặc biệt, khoảnh khắc diva Hồng Nhung thân thiết bên bạn trai ngoại quốc tại sự kiện nhanh chóng chiếm trọn spotlight. Đây cũng là lần đầu tiên Hồng Nhung công khai xuất hiện cùng người mới trước công chúng.

Hồng Nhung và bạn trai ngoại quốc chiếm trọn spotlight tại sự kiện - Ảnh: Internet

Vẻ ngoài lịch lãm của tình mới Hồng Nhung - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nhan sắc trẻ trung xinh đẹp của Hồng Nhung ở tuổi 50 cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Được biết, trong khoảng nửa năm gần đây, nữ ca sĩ rất chăm chỉ luyện tập yoga để giữ dáng.

Chỉ một hành động, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung khoe được chồng cưng như trứng mỏng Cuộc sống của chồng cũ Hồng Nhung - doanh nhân Kevin Gilmore và vợ mới người Myanmar đang vô cùng viên mãn.

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