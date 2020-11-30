Chỉ một hành động, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung khoe được chồng cưng như trứng mỏng

Cuộc sống của chồng cũ Hồng Nhung - doanh nhân Kevin Gilmore và vợ mới người Myanmar đang vô cùng viên mãn.

Chia tay vợ ca sĩ, doanh nhân Kevin Gilmore đã tìm được hạnh phúc mới bên diễn giả người Myanmar - Thiri Thant Mon. Thời gian gần đây, vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung tích cực đăng ảnh chứng minh cuộc sống hôn nhân viên mãn. Có thể thấy, tình cảm của cặp đôi vẫn vô cùng ngọt ngào như ngày mới yêu.

Hơn 1 năm kết hôn, cặp đôi có con trai chung đầu lòng - Ảnh: FB

Mới đây, Thiri Thant Mon và Kevin Gilmore đã tổ chức một bữa tiệc ấm áp nhân dịp lễ Tạ Ơn. Trên mạng xã hội, diễn giả người Myanmar hào hứng khoe ông xã tự tay vào bếp chuẩn bị bữa ăn hấp dẫn chiêu đãi vợ con. Theo chia sẻ, hai vợ chồng cô chuẩn bị con cá nướng 6kg, gà Tây 7kg cùng vô số món ăn hấp dẫn khác.

Anh tự tay vào bếp nấu nướng phục vụ bà xã - Ảnh: FB

Không còn e ngại như trước, thời gian gần đây, Thiri Thant Mon thoải mái khoe ảnh chồng con - Ảnh: FB

Theo hình ảnh được đăng tải, mọi người khen ngợi Kevin Gilmore vô cùng tâm lý. Vì muốn vợ ăn uống thoải mái, anh còn phụ chăm con trai.

Trước đó, cặp đôi nhiều lần tổ chức tiệc tùng tại nhà riêng. Dường như việc cùng nhau vào bếp nấu nướng là một trong những bí quyết giúp tình cảm của họ thêm mặn nồng.

Trong hầu hết mọi khoảnh khắc, Kevin Gilmore luôn chăm con trai cho vợ thoải mái ăn uống - Ảnh: FB

Trước khi kết hôn với Thiri Thant Mon, Kevin Gilmore từng có cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm với diva Hồng Nhung. Cặp đôi có cặp song sinh 1 trai, 1 gái đang sống cùng mẹ tại Việt Nam. Nếu vợ cũ kín tiếng trong chuyện tình cảm sau đổ vỡ thì nam doanh nhân nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới. Hiện anh đang sống tại Myanmar cùng vợ mới và con trai.

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