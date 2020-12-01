Chưa đầy 1 tháng sau sinh, Hà Hồ tự tin khoe dáng cực phẩm, dân tình choáng váng khi nhìn vào bộ phận này

Hậu trường 01/12/2020 16:48

Hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà sau sinh nhận về “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng.

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, Hồ Ngọc Hà hào hứng chia sẻ hình ảnh trong ngày đầu tiên trở lại với công việc. Đây cũng là lúc người đẹp chính thức bắt tay vào thực hiện những dự án ấp ủ bấy lâu.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Ngày đầu tiên đi làm trở lại. Xúc động quá nè, nhưng xúc động nhất là các em sản phẩm mới cho Noel này thật tuyệt. Dù ở nhà nhưng mình và team vẫn chuẩn bị cho ra những sản phẩm đúng tâm lý của người mua và người nhận nhân dịp lễ hội”.

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Hà Hồ giảm cân ‘thần tốc’ sau sinh - Ảnh: FB

Qua loạt khoảnh khắc đăng tải, “bà mẹ ba con” diện quần ống rộng thời thượng, kết hợp cùng áo khoác và túi hiệu sang chảnh. Có thể thấy, Hồ Ngọc Hà đã lấy lại được vóc dáng thon gọn, nuột nà chỉ sau 1 tháng sinh con. Đặc biệt, cư dân mạng không khỏi xuýt xoa, trầm trồ trước đôi chân dài miên man của nữ ca sĩ.

Trước đó, trong tiệc sinh nhật của mình, Hà Hồ cũng gây chú ý khi mặc váy bó sát khoe khéo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh. Theo tiết lộ của mẹ bỉm sữa, cô nàng đã diện được váy size S.

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Nếu không nói, chẳng ai nghĩ rằng đây là vóc dáng của một bà mẹ bỉm sữa - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ dành nhiều lời khen cho Hà Hồ: “Body đẹp hơn gái chưa con luôn bạn ơi”, “Kia là body của mẹ bỉm sữa hay sao”, “Cái bụng bầu to chà bá thế mà mới có mấy bữa chỗ da ôm bụng kia giấu đi đâu được hết rồi. Sao mà siêu vậy cô Hà ơi là cô Hà”, “Trời ơi trời! Dáng về ngon quá vậy nè”, “Body đẹp như chưa bao giờ đẻ thế này”...

Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà và Kim Lý Hà Hồ nhan sắc Hồ Ngọc Hà

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