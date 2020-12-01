Sau 4 năm đăng quang, Hồ Văn Cường ‘lột xác’ ngoạn mục, nhan sắc khác lạ tại sự kiện

Hậu trường 01/12/2020 15:52

Hình ảnh mới nhất của nam ca sĩ Hồ Văn Cường khiến nhiều khán giả bất ngờ vì nhan sắc thăng hạng đáng kể.

Sau 4 năm đăng quang ngôi vị quán quân của cuộc thi Vietnam Idol Kids (Thần tượng âm nhạc nhí Việt Nam), Hồ Văn Cường đã có sự thay đổi ngoạn mục cả về ngoại hình lẫn cuộc sống.

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Hồ Văn Cường gây ấn tượng với giọng hát ngọt ngào, truyền cảm - Ảnh: Internet

Trong lần xuất hiện mới đây, diện mạo của cậu bé khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Thay vì nước da đen nhẻm, gương mặt chân quê, chất phác như ngày nào, Hồ Văn Cường nay hoàn toàn lạ lẫm với ngoại hình sáng sủa, bảnh bao.

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Hình ảnh mới nhất của Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vì trang điểm hơi quá tay nên gương mặt của cậu bé có phần khác lạ, mất đi sự tự nhiên. Thậm chí, khi đứng cạnh Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường còn được nhận xét là nữ tính hơn cả đàn chị.

Có thể thấy, sau 4 năm gia nhập làng giải trí, cậu bé thôn quê năm nào đã “trổ mã” trở nên cao lớn phổng phao. Thường xuyên cùng mẹ nuôi Phi Nhung đi biểu diễn tại các sân khấu lớn nhỏ, Hồ Văn Cường cũng biết cách chăm chút hơn cho ngoại hình.

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Nam ca sĩ ngày càng điển trai - Ảnh: Internet

Ở tuổi 17, Hồ Văn Cường đã trở thành ca sĩ đắt show cả ở trong nước lẫn hải ngoại với mức cát sê khá cao. Hồ Văn Cường được ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi và bảo trợ cho đến năm 18 tuổi. Nhờ đó, cậu bé được theo học tại một ngôi trường quốc tế danh tiếng. Chính vì vậy mà cuộc sống của bố mẹ nam ca sĩ cũng trở nên đỡ vất vả hơn.

Có thể nói, cuộc thi Vietnam Idol Kids 2016 chính là bước ngoặt lớn trong cuộc sống của Hồ Văn Cường. Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo nhưng nhờ giọng hát thiên bẩm, cậu bé đã tỏa sáng và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Từ khóa:   ca sĩ Hồ Văn Cường Phi Nhung Phương Mỹ Chi

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