Diện đồ 100 triệu nhưng luôn bị chê 'thảm họa', Phượng Chanel tuyên bố: 'Tui đã bao giờ đẹp đâu'

Phượng Chanel thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân chưa bao giờ đẹp. Do đó, nữ doanh nhân khẩn cầu mọi người đừng chê bai mình.
- Nghi vấn thú vị, Phượng Chanel dùng tài khoản facebook của Quách Ngọc Ngoan để "tự khen" mình thời trang
- Mua phụ kiện hàng hiệu cứ phải hàng lố mới chịu, nhưng cách Phượng Chanel phối chúng với nhau thì 'vô phương cứu chữa'
Dù luôn khoác lên người những set đồ hiệu đắt đỏ, doanh nhân Phượng Chanel vẫn nhận về những lời chê bai của cư dân mạng. Không chỉ vậy, nhiều "anh hùng bàn phím" còn "trao tặng" bạn gái Quách Ngọc Ngoan danh hiệu thảm họa thời trang, hay "Ngọc Trinh phiên bản lỗi" mỗi khi diện đồ đồng điệu.
Mặc kệ những lời chê bai, Phượng Chanel vẫn thoải mái khoác lên người hàng tá đồ hiệu, tự tin sải bước nơi đông người và đọ dáng với "Nữ hoàng nội y".
Mới đây, Phượng Chanel gây chú ý khi khoe ảnh sải bước trên phố cùng Ngọc Trinh. Cô thừa nhận mình không hề đẹp, đặc biệt là khi đọ sắc bên "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp.
Bạn gái Quách Ngọc Ngoan hi vọng cư dân mạng đừng chê bai mình nữa: "Đẹp khoe mà xấu thì che, ai đứng cạnh Ngọc Trinh chả thấy mình xấu phải không nhỉ. Các bố đừng có chê tui nữa nha, tui đã bao giờ đẹp đâu".
Dòng tâm sự của nữ doanh nhân nhận được nhiều sự quan tâm, đồng cảm của cư dân mạng. Bởi chưa bàn đến nhan sắc, xét về tuổi tác thì bạn gái Quách Ngọc Ngoan đã ngoài 40 và từng sinh nở. Riêng Ngọc Trinh, cô chỉ vừa bước sang tuổi 30. Do đó, nhiều người cho rằng chuyện so sánh nhan sắc của cả hai là điều khập khiễng.