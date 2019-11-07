Diện đồ 100 triệu nhưng luôn bị chê 'thảm họa', Phượng Chanel tuyên bố: 'Tui đã bao giờ đẹp đâu'

Hậu trường 07/11/2019 17:28

Phượng Chanel thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân chưa bao giờ đẹp. Do đó, nữ doanh nhân khẩn cầu mọi người đừng chê bai mình.

Dù luôn khoác lên người những set đồ hiệu đắt đỏ, doanh nhân Phượng Chanel vẫn nhận về những lời chê bai của cư dân mạng. Không chỉ vậy, nhiều "anh hùng bàn phím" còn "trao tặng" bạn gái Quách Ngọc Ngoan danh hiệu thảm họa thời trang, hay "Ngọc Trinh phiên bản lỗi" mỗi khi diện đồ đồng điệu.

Mặc kệ những lời chê bai, Phượng Chanel vẫn thoải mái khoác lên người hàng tá đồ hiệu, tự tin sải bước nơi đông người và đọ dáng với "Nữ hoàng nội y".

Mới đây, Phượng Chanel gây chú ý khi khoe ảnh sải bước trên phố cùng Ngọc Trinh. Cô thừa nhận mình không hề đẹp, đặc biệt là khi đọ sắc bên "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp.

phuong chanel
Phượng Chanel cho rằng, ai mà không xấu khi đứng cạnh chân dài Trà Vinh - Ảnh: FB
phuong chanel 1
Cô tự tin phô dáng trước ống kính - Ảnh: FB

Bạn gái Quách Ngọc Ngoan hi vọng cư dân mạng đừng chê bai mình nữa: "Đẹp khoe mà xấu thì che, ai đứng cạnh Ngọc Trinh chả thấy mình xấu phải không nhỉ. Các bố đừng có chê tui nữa nha, tui đã bao giờ đẹp đâu".

phuong chanel 3
Đại gia Phượng Chanel dùng chung Facebook với diễn viên Quách Ngọc Ngoan - Ảnh: FB
phuong chanel 4
Nữ doanh nhân tự tin với set đồ đen trắng đơn giản - Ảnh: FB
phuong chanel 5
Quách Ngọc Ngoan cũng xuất hiện bên cạnh người tình đại gia - Ảnh: FB

Dòng tâm sự của nữ doanh nhân nhận được nhiều sự quan tâm, đồng cảm của cư dân mạng. Bởi chưa bàn đến nhan sắc, xét về tuổi tác thì bạn gái Quách Ngọc Ngoan đã ngoài 40 và từng sinh nở. Riêng Ngọc Trinh, cô chỉ vừa bước sang tuổi 30. Do đó, nhiều người cho rằng chuyện so sánh nhan sắc của cả hai là điều khập khiễng.

Rộ tin Quách Ngọc Ngoan sắp làm đám cưới với bạn gái đại gia Phượng Chanel?

Rộ tin Quách Ngọc Ngoan sắp làm đám cưới với bạn gái đại gia Phượng Chanel?

Thông tin diễn viên Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel chuẩn bị kết hôn được Vũ Khắc Tiệp tiết lộ trong cuộc trò chuyện mới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạn gái Quách Ngọc Ngoan Quách Ngọc Ngoan Ngọc Trinh

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 29 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026