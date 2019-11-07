Diện đồ 100 triệu nhưng luôn bị chê 'thảm họa', Phượng Chanel tuyên bố: 'Tui đã bao giờ đẹp đâu'

Phượng Chanel thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân chưa bao giờ đẹp. Do đó, nữ doanh nhân khẩn cầu mọi người đừng chê bai mình.

Dù luôn khoác lên người những set đồ hiệu đắt đỏ, doanh nhân Phượng Chanel vẫn nhận về những lời chê bai của cư dân mạng. Không chỉ vậy, nhiều "anh hùng bàn phím" còn "trao tặng" bạn gái Quách Ngọc Ngoan danh hiệu thảm họa thời trang, hay "Ngọc Trinh phiên bản lỗi" mỗi khi diện đồ đồng điệu.

Mặc kệ những lời chê bai, Phượng Chanel vẫn thoải mái khoác lên người hàng tá đồ hiệu, tự tin sải bước nơi đông người và đọ dáng với "Nữ hoàng nội y".

Mới đây, Phượng Chanel gây chú ý khi khoe ảnh sải bước trên phố cùng Ngọc Trinh. Cô thừa nhận mình không hề đẹp, đặc biệt là khi đọ sắc bên "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp.

Phượng Chanel cho rằng, ai mà không xấu khi đứng cạnh chân dài Trà Vinh - Ảnh: FB

Cô tự tin phô dáng trước ống kính - Ảnh: FB

Bạn gái Quách Ngọc Ngoan hi vọng cư dân mạng đừng chê bai mình nữa: "Đẹp khoe mà xấu thì che, ai đứng cạnh Ngọc Trinh chả thấy mình xấu phải không nhỉ. Các bố đừng có chê tui nữa nha, tui đã bao giờ đẹp đâu".



Đại gia Phượng Chanel dùng chung Facebook với diễn viên Quách Ngọc Ngoan - Ảnh: FB

Nữ doanh nhân tự tin với set đồ đen trắng đơn giản - Ảnh: FB

Quách Ngọc Ngoan cũng xuất hiện bên cạnh người tình đại gia - Ảnh: FB

Dòng tâm sự của nữ doanh nhân nhận được nhiều sự quan tâm, đồng cảm của cư dân mạng. Bởi chưa bàn đến nhan sắc, xét về tuổi tác thì bạn gái Quách Ngọc Ngoan đã ngoài 40 và từng sinh nở. Riêng Ngọc Trinh, cô chỉ vừa bước sang tuổi 30. Do đó, nhiều người cho rằng chuyện so sánh nhan sắc của cả hai là điều khập khiễng.

Rộ tin Quách Ngọc Ngoan sắp làm đám cưới với bạn gái đại gia Phượng Chanel? Thông tin diễn viên Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel chuẩn bị kết hôn được Vũ Khắc Tiệp tiết lộ trong cuộc trò chuyện mới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-do-100-trieu-nhung-luon-bi-che-tham-hoa-phuong-chanel-tuyen-bo-tui-da-bao-gio-dep-dau-343565.html