Diện bikini 2 mảnh ở tuổi U40, Lệ Quyên khiến dân tình 'điên đảo' vì vóc dáng sexy, nóng bỏng

Ca sĩ Lệ Quyên nhận được "cơn mưa" lời khen từ đồng nghiệp và cư dân mạng khi tự tin diện bikini hai mảnh, khoe thân hình nuột nà.

Ở tuổi U40 và trải qua một lần sinh nở, ca sĩ Lệ Quyên vẫn khiến nhiều chị em phải trầm trồ ngưỡng mộ bởi thân hình săn chắc, nuột nà cùng nhan sắc trẻ trung bất chấp tuổi tác. Mới đây, "Nữ hoàng phòng trà" làm cư dân mạng "bỏng mắt" khi diện bikini hai mảnh, phô diễn thân hình nóng bỏng trước gương. Bà mẹ một con viết: "Hát bolero mà bụng có múi được không ta? Mưa gió thay đồ lên lầu tập, thấy bộ bikini bị bỏ quên. Ai cấm không biết bơi thì không được mặc bikini”.

Vóc dáng nóng bỏng của Lệ Quyên ở tuổi U40 khiến chị em xuýt xoa - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, Vũ Hà, Hồng Nhung, Nam Thư... cùng nhiều dân mạng hết lời khen ngợi thân hình của nữ ca sĩ - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ sinh năm 1981 còn dí dỏm đùa rằng bản thân là "bánh bèo" và không nhớ mình bao nhiêu tuổi. Ngay khi đăng tải, hình ảnh này đã nhận về số lượt like và bình luận "khủng". Mọi người hết lời ngợi khen sắc vóc dường như đã bị thời gian lãng quên của giọng ca Mưa nửa đêm.

Đây không phải là lần đầu 'Nữ hoàng phòng trà' khoe dáng trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Lệ Quyên đang sống hạnh phúc bên chồng đại gia - Ảnh: FBNV

Sở hữu giọng hát nội lực và truyền cảm, Lệ Quyên được khán giả trong và ngoài nước yêu thích. Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, cô có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng và con trai 8 tuổi. Sau nhiều năm ca hát, "Nữ hoàng phòng trà" có cuộc sống giàu sang cùng khối tài sản "khủng" với biệt thự, xe xịn và đồ hiệu đắt tiền khiến nhiều người mơ ước.

Hé lộ hình ảnh bên trong căn biệt thự triệu đô của Lệ Quyên khiến nhiều người choáng ngợp Trên trang cá nhân, Lệ Quyên đã chia sẻ những hình ảnh trong căn biệt thự triệu đô của mình ở Mỹ khiến nhiều người không ngừng xuýt xoa.

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