Điểm mặt những sao Việt nổi tiếng được nhiều người biết đến nhưng lại lựa chọn phong cách kết hôn bình dị đến lạ thường

Khương Ngọc, Tiết Cương mặc dù rất được nhiều người biết đến và yêu mến nhưng lại lựa chọn tổ chức hôn lễ theo cách im ắng và bình dị nhất có thể trong ngày trọng đại của mình.

Nổi tiếng trong showbiz nhưng những sao Việt này không chọn tổ chức hôn lễ của mình theo sự sang trọng và náo nhiệt như một số ngôi sao hàng đầu khác mà trái lại họ lựa chọn phong cách không ồn ào, không phô trương. Đơn giản vì họ đó là bản tính nơi con người họ và các ngôi sao này đều mong muốn người hâm mộ chỉ nên dành sự chú ý đến họ thông qua con đường nghệ thuật thay vì cuộc sống riêng tư cá nhân bên ngoài. Khương Ngọc Khương Ngọc và bà xã - Ảnh: Internet Khương Ngọc được khán giả biết đến qua các vai diễn trong các phim: Thiên mệnh anh hùng, Lời nguyền gia tộc, Sự thật vô hình...Sự nghiệp nổi tiếng là thế nhưng chuyện đời tư anh lại là người kín tiếng.

Mới đây Khương Ngọc bí mật tổ chức đám cưới khiến dân tình không khỏi bất ngờ. Cặp đôi được dân tình hết lời khen ngợi bởi trông rất xứng đôi. Nam diễn viên còn tiết lộ, trước khi cưới anh và vợ đã có có con gái lớn. Hình ảnh cặp đôi trong hôn lễ - Ảnh: Internet Chia sẻ với báo Thanh Niên, Khương Ngọc cho biết lý do vì sao anh không công khai chuyện này rầm rộ bên ngoài để người hâm mộ có thể chúc phúc mình và bà xã có được cuộc sống hạnh phúc với nhau như nhiều nghệ sĩ nổi tiếng vẫn thường làm. Nam diễn viên nói: ''Tôi là người khó đoán, muốn làm gì làm, không bao giờ xen vào chuyện đời tư của người khác và cũng không muốn ai xen vào chuyện đời tư của mình. Chính vì thế, tôi không muốn đem đời tư ra để cho mọi người biết, bán đời tư cho khán giả. Nên người mà tôi lựa chọn sẽ chấp nhận những chuyện đó. Nếu một ngày nào đó bạn thấy tôi bế một đứa bé thì nó là con tôi đó. Chuyện mình làm thì mình âm thầm làm, nếu lỡ một ngày mọi người bắt gặp mình đang bế một em bé thì đó là con tôi, tôi vẫn tự hào đó là con tôi. Tôi vẫn sẽ có một gia đình riêng của mình và tôi vẫn sẽ hạnh phúc vì đó là chỗ dựa riêng của mình".

Tường San Tường San và ông xã - Ảnh: Internet Tường San để lại ấn tượng trong lòng công chúng khi đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cộng với trình độ học vấn khủng giúp cô nàng nổi lên như là một trong những người đẹp nổi tiếng vừa có tài vừa có sắc. Tưởng chừng như với những bước đi thành công đó sẽ giúp mỹ nhân người Việt sẽ có nhiều bước tiến thành công hơn nữa trong tương lai, tuy nhiên bất ngờ thay cô nàng lại chọn cách không ai ngờ tới khi "theo chồng bỏ cuộc chơi" khi mới ở tuổi đôi mươi. Chỉ sau 1 năm đăng quang, 2020 Tường San bất ngờ thông báo lên xe hoa. Tường San và ông xã yêu nhau khoảng một năm trước khi cưới và được gia đình hai bên ủng hộ. Lễ cưới cả hai được diễn ra kín đáo, không phô trương. Lễ cưới của cặp đôi diễn ra với sự chứng kiến của đông đảo bạn bè và người thân của cặp đôi. Cũng kể từ đây, khán giả không còn được nghe ngóng nhiều về cái tên Tường San khi cô đã quyết định tạm gác lại sự nghiệp của mình để về làm hậu phương cho chồng. Tiết Cương Tiết Cương gây bất ngờ khi tổ chức hôn lễ với bạn gái kém 26 tuổi - Ảnh: Internet Tiết Cương bí mật tổ chức hôn lễ ở tuổi 49 khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, anh và bà xã đã có khoảng thời gian dài tìm hiểu. Cặp đôi khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Thậm chí thông tin nam diễn viên lấy vợ khiến khán giả và chính những đồng nghiệp của anh vô cùng bất ngờ bởi trước đó, anh gần như không có thông báo hay chia sẻ gì. Dẫu vậy nhiều fan hâm mộ vẫn chúc mừng cho thần tượng của mình vì cuối cùng đã tìm thấy một nửa của đời mình ở tuổi 49 và cũng không quên gửi đến Tiết Cương những lời chúc tốt đẹp nhất bên cạnh bà xã. Bên trên là 3 ngôi sao lựa chọn cách kết hôn theo cách kín tiếng và bình dị đến lạ thường, một số netizen còn cho rằng họ đơn giản chỉ muốn giây phút trọng đại đó chỉ cần có người thân và bạn bè bên cạnh là đã đủ hạnh phúc rồi.

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