Đi rửa xe có 90 ngàn đồng, Vân Hugo cao hứng chuyển luôn 90 triệu khiến ai nấy 'đứng hình'

Vì lỡ tay, MC Vân Hugo chuyển luôn số tiền 90 triệu đồng cho người thợ rửa xe khiến đồng nghiệp thi nhau chọc ghẹo.

Vừa qua, MC Vân Hugo gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" của chính mình lên trang cá nhân. Theo đó, chân dài này mang xe đi rửa hết 90 ngàn đồng. Sẽ không có gì đáng nói nếu cô không lỡ tay nhấn chuyển khoản nhầm luôn cho thợ rửa xe 90 triệu đồng.

Vân Hugo công khai tin nhắn giao dịch kèm dòng trạng thái dí dỏm nói về tính đãng trí của mình: "Đi rửa xe hết 90 nghìn không mang tiền, trót tay lỡ dại chuyển khoản nhầm, các bác làm gì mà căng".

MC Thanh Vân Hugo chia sẻ lại câu chuyện 'dở khóc dở cười' khi đi rửa xe - Ảnh: FB

Bài đăng của MC Thanh Vân Hugo thu hút sự chú ý lớn của dân mạng. Bên cạnh những bình luận khuyên cô nên chú ý lần sau, nhiều người lại hùa nhau trêu chọc: "Đúng là chị vừa đẹp vừa giàu mà, muốn nhầm như chị thì tài khoản cũng phải kha khá con số 0 đó", "Anh rửa xe chắc tưởng trúng số luôn quá, rửa cho khách cái xe mà được tận 90 triệu", "Trọn gói 10 năm rửa xe à chị", "Bàn phím nhạy quá em ơi", "Lần sau cứ để em rửa xe cho, tận nhà luôn", "Lần sau rửa xe chị gọi em nhé", "Chắc em đi học rửa xe để rửa riêng cho chị"...

Mọi người thi nhau cà khịa Thanh Vân Hugo dưới bài đăng - Ảnh: FB

Hội chị em đồng nghiệp thân thiết cũng được dịp "cà khịa" nữ MC. Diễn viên Thanh Hương đề nghị: "Rửa luôn vào mặt em này Mây ơi". Lưu Đê Ly viết: "Lần sau để em rửa xe cho Mây nhỉ"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-rua-xe-co-90-ngan-dong-van-hugo-cao-hung-chuyen-luon-90-trieu-khien-ai-nay-dung-hinh-392773.html