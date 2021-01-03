Để lộ vóc dáng thật qua ảnh chưa chỉnh sửa, Chi Pu khiến fan tá hỏa với bắp đùi ngấn mỡ, vòng eo kém thon gọn

Cộng đồng mạng đang không ngừng tranh cãi trước khoảnh khắc chưa qua chỉnh sửa của nữ ca sĩ Chi Pu trên sân khấu.

Có thể nói, ảnh chụp lén bằng camera thường hay những khoảnh khắc chưa photoshop chính là thước đo nhan sắc chân thực nhất mà bất kỳ ngôi sao nào cũng e ngại. Dù họ có là mỹ nhân vạn người mê thì cũng khó tránh khỏi những khoảnh khắc bị “dìm hàng” bởi khán giả.

Mới đây, Chi Pu đã trở thành nhân vật khiến cư dân mạng tranh cãi gay gắt khi hình ảnh trước và sau photoshop của cô được chia sẻ lên một hội nhóm Facebook.

Qua hình ảnh đăng tải, nữ ca sĩ để lộ toàn bộ khuyết điểm về vóc dáng trước ống kính. Theo đó, giọng ca “Anh ơi ở lại” khiến fan tá hóa với thân hình ngấn mỡ. Đặc biệt, phần eo và đùi kém thon gọn của Chi Pu quả thực khác xa với đôi chân dài miên man như trên ảnh đã được chỉnh sửa.

Không còn công nghệ photoshop, vóc dáng của Chi Pu bị bóc trần trước mặt khán giả - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc lộng lẫy đã qua chỉnh sửa được người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: IG

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận mỉa mai sắc vóc của Chi Pu: “Tưởng thế nào, không có công nghệ chỉnh ảnh thì nhìn cũng thua”, “Trời ơi, dáng xấu vậy”, “Nhìn tướng chán thật, đúng là photoshop, cái gì cũng làm được”…

Tuy nhiên, bên cạnh những phản ứng công kích và chê bai ngoại hình của người đẹp, không ít khán giả lại đứng về phía Chi Pu. Theo đó, họ cho rằng do góc chụp “dìm hàng” nên vóc dáng của nữ ca sĩ mới thô kệch như vậy: “Ở ngoài nhan sắc Chi không thua kém ai đâu. Nhìn trong clip cắt ra lùn thôi chứ cũng 1m63”, “Mình nghĩ là dìm thôi! Chi hát không hay nhưng có sự thật là Chi đẹp nhé, chân cũng đẹp lắm”, “Dáng Chi Pu mà xấu nữa thì không biết thế nào mới gọi là đẹp”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-lo-voc-dang-that-qua-anh-chua-chinh-sua-chi-pu-khien-fan-ta-hoa-voi-bap-dui-ngan-mo-vong-eo-kem-thon-gon-392119.html