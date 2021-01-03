Thông tin danh ca Lệ Thu nguy kịch vì nhiễm Covid-19 khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Cách đây không lâu, con trai của MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã khiến không ít khán giả lo lắng khi chia sẻ về việc nữ danh ca Lệ Thu nhập viện cấp cứu vì nhiễm Covid-19: “Danh ca Lệ Thu đang nằm trong ICU vì Covid-19. Xin mọi người cùng góp lời cầu nguyện chúc cô mau hồi phục”.

Sau khi nhập viện, hiện tại sức khỏe của nữ danh ca đang nguy kịch. Con gái danh ca Lệ Thu cho biết mẹ cô vẫn đang được điều trị nhưng hiện phải thở bằng máy. Sáng nay, bà đã ngừng thở, bác sĩ thông báo bệnh nhân đã qua đời. Tuy nhiên sau đó, bà đã thở lại. Hiện bà đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nhưng tình trạng rất nguy kịch.

Danh ca Lệ Thu đang nguy kịch vì nhiễm Covid-19 - Ảnh: Internet

Được biết, danh ca Lệ Thu mới trở về Mỹ cách đây không lâu và không may bị nhiễm Covid-19. Bà phải nhập viện điều trị suốt hơn 3 tuần qua. Tuy nhiên, vì danh ca Lệ Thu bị tiểu đường nhiều năm nay, cộng thêm sức khỏe yếu nên tình trạng bệnh của bà diễn biến phức tạp. Bà liên tục khó thở, lượng đường lên cao và được chăm sóc đặc biệt trong nhiều ngày.

Trước thông tin này, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng lo lắng. Ai nấy đều mong danh ca Lệ Thu sớm bình phục sức khỏe.

Danh ca Lệ Thu tên thật là Bùi Thị Oanh, sinh năm 1943 tại Hải Phòng. Lệ Thu là một trong những giọng ca nổi tiếng của nền tân nhạc Việt Nam. Bà được khán giả yêu mến qua hàng loạt ca khúc bất hủ như: Hạ trắng, Nước mắt mùa thu, Thu hát cho người, Mười năm tình cũ...

Danh ca Lệ Thu nhập viện cấp cứu vì nhiễm Covid-19 khiến khán giả lo lắng Hiện tại, thông tin danh ca Lệ Thu mắc Covid-19 đang khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả vô cùng lo lắng.

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