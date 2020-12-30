Danh ca Lệ Thu nhập viện cấp cứu vì nhiễm Covid-19 khiến khán giả lo lắng

Hiện tại, thông tin danh ca Lệ Thu mắc Covid-19 đang khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả vô cùng lo lắng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, con trai của MC Nguyễn Ngọc Ngạn bất ngờ gây chú ý khi cho biết danh ca Lệ Thu đang nhập viện cấp cứu vì nhiễm Covid-19: “Danh ca Lệ Thu đang nằm trong ICU vì Covid-19. Xin mọi người cùng góp lời cầu nguyện chúc cô mau hồi phục”.

Bài đăng của con trai MC Nguyễn Ngọc Ngạn - Ảnh: FB

Ngay lập tức, thông tin này đã khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng lo lắng. Dưới phần bình luận, cư dân mạng đồng loạt gửi lời hỏi thăm và mong ca sĩ Lệ Thu sẽ sớm bình phục: “Cầu nguyện cô Lệ Thu vượt qua và mạnh khỏe!”, “Mong cô mau bình phục”, “Ôi... mong cho cô tai qua nạn khỏi”, “Xin ơn trên phù hộ độ trì cho cô khỏe mạnh bình an”, “Mong cô mau khỏi”, “Tai qua nạn khỏi”, “Xin cầu nguyện cho cô ca sĩ Lệ Thu”…

Bạn bè và người hâm mộ liên tục gửi lời hỏi thăm đến danh ca Lệ Thu - Ảnh: FB

Danh ca Lệ Thu tên thật là Bùi Thị Oanh, bà sinh năm 1943. Lệ Thu là một trong những giọng ca nổi tiếng của nền tân nhạc Việt Nam.

Những năm 1960 – 1970, bà rất được khán giả yêu mến nhờ giọng hát đầy cảm xúc qua hàng loạt ca khúc bất hủ như: Hạ trắng, Nước mắt mùa thu, Thu hát cho người, Mười năm tình cũ... Cách đây không lâu, bài hát “Đừng bỏ em một mình” của nữ ca sĩ bất ngờ gây sốt trở lại. Với giai điệu và giọng ca ma mị, bài hát được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Ở tuổi 77, danh ca Lệ Thu đang sống một mình ở Mỹ và vẫn thỉnh thoảng về Việt Nam biểu diễn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-ca-le-thu-nhap-vien-cap-cuu-vi-nhiem-covid-19-khien-khan-gia-lo-lang-391778.html