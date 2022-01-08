Đạo diễn 'Tiếng Sét Trong Mưa' xem vợ kém 24 tuổi như... con gái

Hậu trường 08/01/2022 18:26

Vì cách nhau quá nhiều tuổi nên tính cách của cô vợ trẻ quá trẻ con khiến cho vị đạo diễn phim Tiếng Sét Trong Mưa - Nguyễn Phương Điền nhiều khi xem như con gái hơn là vợ.

Đạo diễn Nguyễn Phương Điền được nhiều người biết đến thông qua các tác phẩm mà anh từng thực hiện như Cha Rơi, Tiếng Sét Trong Mưa, Vua Bánh Mì, Dù Gió Có Thổi, m Tính,... Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng vị đạo diễn này mãi đến khi 42 tuổi mới chịu yên bề gia thất với một cô gái kém mình tới 24 tuổi.

Nguyễn Phương Điền chia sẻ trong chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu, vì muốn thành danh mới lấy vợ nên anh cứ kéo dài đường tình duyên của mình đến năm 42 tuổi - cũng là lúc anh gặp người vợ hiện tại của mình. Anh cho biết, bản thân vô tình gặp được vợ khi đang trong quá trình làm phim Dù Gió Có Thổi vào một lần trú mưa chung.

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Ảnh cưới của vợ chồng Nguyễn Phương Điền - Ảnh: Internet

"Một buổi tối, trên đường đi làm về, tôi đứng trú mưa dưới mái hiên. Một cô bé rất đẹp cũng đứng trú mưa ở đó. Khi ấy, tôi để râu ria xồm xoàm, tóc dài, ăn mặc bụi bặm. Cô bé mới lớn, đang học lớp 12. Tôi hỏi "bé ở đâu vậy"? Cô bé quay qua nhìn tôi, đang mưa mà cũng rồ xe chạy luôn." - Nguyễn Phương Điền kể lại.

Tuy nhiên, qua 1 tháng sau thì Nguyễn Phương Điền lại gặp cô bé đó một lần nữa, khi này cô đang bị hỏng xe và dắt bộ. Nhưng khi được vị đạo diễn này ngỏ ý giúp đỡ thì cô lại sợ quá mà bỏ chạy. Lần thứ 3 gặp nhau cũng không thành nốt, nhưng tới lần thứ 4 lại khác, quả là "quá tam ba bận".

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Nhan sắc xinh đẹp của người vợ kém Nguyễn Phương Điền 24 tuổi - Ảnh: Internet

"Tôi phải cảm ơn chị Kim Xuân, Kim Khánh và Bình Minh. Hôm đó, lên phim trường, 3 người cãi lộn với nhau, không ai thèm quay. Tôi đi về, lại đúng ngày chủ nhật. Trong xóm, mọi người ngồi uống cà phê, chơi cá ngựa, tôi đứng xem. Đang đứng thì chiếc xe chở cô bé đó đậu ngay trước mặt tôi.

Một người chị trong xóm chở cô bé đó. Tôi hỏi, cô bé là ai. Người chị trong xóm nói "cháu tao". Tôi nói "chị làm mai cho em đi". Cô bé quay mặt đi, không thèm nhìn tôi luôn. Chị ấy giới thiệu với gia đình cô bé, tôi là đạo diễn Phương Điền, rất nổi tiếng, con nhà gia giáo trong xóm và chưa vợ. Sau đó, chị hàng xóm rủ tôi sang nhà ăn uống, hát karaoke, có cả cô bé đó. Chừng 2 tháng sau là chúng tôi đám cưới. Khi đó, cô bé mới 18 tuổi." - Đạo diễn Nguyễn Phương Điền hồi tưởng.

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Khi kết hôn với Nguyễn Phương Điền, vợ anh mới chỉ 18 tuổi - Ảnh: Internet

Bởi vì kết hôn khi còn quá trẻ, vợ của Nguyễn Phương Điền vẫn còn quá con nít nên anh cảm thấy mình giống như "người anh, người cha, người thầy" của cô vậy. Ngoài ra, vì vợ không phải là người trong giới làm phim nên đối diện với lịch trình có phần lộn xộn của chồng, cô thường xuyên nảy ra nghi ngờ và đời sống gia đình cũng thường xuyên xảy ra cãi vã.

"Có những trận cãi vã xảy ra vì cô ấy không tin thời gian mình đi làm. Tôi bảo cô ấy chịu khó lên phim trường với tôi vài lần. Cô ấy đi, ngồi từ sáng tới tối. Có hôm quay sang tới sáng ngày mai. Khi đó, cô ấy mới thương nghề của chồng, cực khổ, vất vả. Rồi có những chuyến tôi đi chọn bối cảnh, tôi cũng dắt cô ấy đi cùng và dần dần hiểu. Cô ấy lại càng cảm thông với cái nghề chồng làm." - Nguyễn Phương Điền bộc bạch.

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Gia đình hạnh phúc hiện tại của Nguyễn Phương Điền - Ảnh: Internet

Tuy vậy, khi hai người có con, vợ của vị đạo diễn này quay ra tin tưởng hoàn toàn vào chồng mình. Cô chỉ toàn tâm vào việc dạy con và chăm sóc cho gia đình, để cho chồng tự do sáng tạo nghệ thuật. Hiện tại, cả hai đã có "đủ nếp đủ tẻ", 1 con trai và 1 con gái.

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