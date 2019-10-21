Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 43: Mặc kệ Thị Bình cầu xin, Khải Duy quyết bắn chết con ruột

Hậu trường 21/10/2019 15:08

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 43, bởi không nhận ra Thị Bình nên khi nghe những lời cầu xin của bà, Khải Duy cũng không chút động lòng và quyết nổ súng vào Hải.

Tiếng sét trong mưa tập 42 khép lại với nhiều tình tiết hấp dẫn. Vì muốn cứu Hải, Phượng bất chấp nguy hiểm trốn khỏi rừng cao su. Cô được cứu thoát khi suýt bị Cai Tuất cưỡng hiếp và chạy được đến biệt thự gặp Thanh Bình. Ở một diễn biến khác, Hai Sáng đang lên kế hoạch chiếm gia tài của bà Hội và khiến ông Lẫm phục tùng mình.

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Phượng đến cầu cứu với Thanh Bình
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Hai Sáng lên kế hoạch hại người

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 43, Khải Duy tâm sự với con trai: "Một người phụ nữ khiến người đàn ông nhớ suốt đời đẹp không thôi chưa đủ". Lúc này, Thanh Bình bất ngờ nhắc đến Thị Bình trong sự biết ơn, nhờ sự chăm sóc tận tình chu đáo của bà mà anh đã nhanh chóng khỏe lại sau tai nạn cháy nhà kho. Thế nhưng lúc này, Khải Duy lại tỏ thái độ khó chịu khi nghe tên Bình: "Dì Bình, dì Bình! Sao nhiều người tên Bình quá vậy không biết. Mới nghe nói cái tên là đã giật mình rồi, mai mốt gọi bằng thứ đi đừng gọi tên nữa".

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Khải Duy ngậm ngùi khi nhắc về Thị Bình với con trai

Ở một diễn biến khác, vốn không dành thiện cảm cho Hải ngay từ những ngày đầu, lại thêm những lời khiêu khích từ Cai Tuất, Khải Duy lạnh lùng ra lệnh giết chết Hải. Lúc này, Thị Bình (Nhật Kim Anh) xuất hiện, bà đau xót quỳ dưới chân người chồng vốn không còn nhận ra mình sau 24 năm để xin tha mạng cho con trai. Nhưng lúc này, Khải Duy vẫn không chút do dự mà chĩa súng thẳng vào người Hải mặc lời van nài: "Ông chủ không được giết thằng Hải, nếu ông giết nó ông sẽ phải ân hận suốt đời".

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Thị Bình khóc cầu xin Khải Duy tha cho Hải

Bất chấp những lời cầu xin và cảnh báo của Thị Bình, Khải Duy nổ súng. Lúc này Thanh Bình đã chạy đến ngăn cản. Liệu cậu Hai có kịp cứu sống Hải hay không?.

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Thanh Bình ngăn cản bi kịch xảy ra

Diễn biến mới nhất sẽ được bật mí ở Tiếng sét trong mưa tập 43 vào 20h00 tối thứ hai (21/10).

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