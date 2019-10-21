Tiếng sét trong mưa tập 42 khép lại với nhiều tình tiết hấp dẫn. Vì muốn cứu Hải, Phượng bất chấp nguy hiểm trốn khỏi rừng cao su. Cô được cứu thoát khi suýt bị Cai Tuất cưỡng hiếp và chạy được đến biệt thự gặp Thanh Bình. Ở một diễn biến khác, Hai Sáng đang lên kế hoạch chiếm gia tài của bà Hội và khiến ông Lẫm phục tùng mình.

Phượng đến cầu cứu với Thanh Bình

Hai Sáng lên kế hoạch hại người

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 43, Khải Duy tâm sự với con trai: "Một người phụ nữ khiến người đàn ông nhớ suốt đời đẹp không thôi chưa đủ". Lúc này, Thanh Bình bất ngờ nhắc đến Thị Bình trong sự biết ơn, nhờ sự chăm sóc tận tình chu đáo của bà mà anh đã nhanh chóng khỏe lại sau tai nạn cháy nhà kho. Thế nhưng lúc này, Khải Duy lại tỏ thái độ khó chịu khi nghe tên Bình: "Dì Bình, dì Bình! Sao nhiều người tên Bình quá vậy không biết. Mới nghe nói cái tên là đã giật mình rồi, mai mốt gọi bằng thứ đi đừng gọi tên nữa".