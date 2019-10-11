Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 35: Bình điên cuồng hôn em gái, dì Bảy hoảng hốt vì lịch sử tái diễn

Hậu trường 11/10/2019 14:29

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 35, nghe được tâm tình của Phượng với Thanh Bình, dì Bảy lo sợ bi kịch sẽ lặp lại.

Ở tập 34 của Tiếng sét trong mưa, dù có thiện cảm với cậu Hai nhưng Hải vẫn thấy khó chịu khi em gái thân mật và nhiều lần nhắc tên cậu chủ. Lúc này khi nghe hai con tranh cãi, Thị Bình thêm bất an, lo sợ quá khứ tái diễn.

Trong khi đó, cậu Hai Xuân bắt đầu nhận thấy tình cảm lạ giữ anh Hai và Phượng. Dù tính cách nhút nhát nhưng anh quyết tìm gặp Phượng giữa đêm để thổ lộ tình cảm và thất vọng khi bị cô từ chối.

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Xuân đau khổ vì bị Phượng từ chối tình cảm

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 35, gặp lại Hai Sáng và bà Hội sau hơn 20 năm, Khải Văn ngó lơ. Anh thẳng thừng từ mặt và bỏ đi ngay khi được hỏi có quen hay không. Dường nhưng anh vẫn chưa thể quên được tội ác của mẹ ruột Khải Duy và vợ cũ đã gây ra.

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Gặp lại bà Hội và Hai Sáng, Khải Văn ngó lơ xem cả hai như người dưng

Ở một diễn biến khác, sự quan tâm chăm sóc ân cần của Phượng khiến Bình thấy dễ chịu. Anh cũng dành nhiều tình cảm cho cô người hầu xinh đẹp. Thanh Bình mua quần áo mới tặng Phượng. Tuy nhiên sợ cô từ chối, anh còn viện lý do: "Đây là đồ tui phát cho người làm, tui không muốn người làm của tui phải mặc đồ rách. Ngày mai đi làm nhớ phải mặc nó cho tui đó".

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Bình dành nhiều tình cảm cho Phượng

Theo tình tiết được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, việc Thanh Bình trừng trị Cai Tuất, mở bếp cơm cho công nhân khiến anh dành được thiện cảm của mọi người. Trong lúc này, Cai Tuất đang cấu kết cùng đám người của ông Hùng phá đám, âm mưu khuấy động để công nhân nổi loạn.

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Trong khi Thanh Bình đã dần lấy được lòng tin của công nhân....
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... thì ông Hùng đang lên kế hoạch phá đám

Ở một diễn biến khác, Phượng bất an khi bị cậu chủ Thanh Bình ôm hôn nên đã kể lại cho dì Bảy nghe. Là người chứng kiến bi kịch cách đây 24 năm, dì Bảy vô cùng lo lắng thốt lên: "Trời ơi oan nghiệt, lịch sử lại sắp tái diễn".

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Không kiềm chế được tình cảm, Thanh Bình hôn em gái trong rừng cao su
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Bà Bảy lo lắng vì lịch sử tái diễn lần nữa chuyện "cậu chủ và con hầu'

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 35 vào 20h00 tối thứ sáu (11/10).

Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 31: Mối tình loạn luân giữa Bình và mẹ kế đã bại lộ?

Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 31: Mối tình loạn luân giữa Bình và mẹ kế đã bại lộ?

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 31, Thanh Bình nói với Phượng về mối quan hệ loạn luân với mẹ kế Hạnh Nhi lúc say rượu. 

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