Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 28: Hải bị ba ruột đánh tàn bạo, Khải Duy khóc nức nở trong ngày giỗ Bình

Hậu trường 03/10/2019 14:22

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 28, nỗi nhớ thương cùng sự day dứt bởi cái chết của Thị Bình khiến Khải Duy càng hung dữ, đặc biệt là trong ngày giỗ của cô.

Ở tập 27 của Tiếng sét trong mưa, vì muốn vợ lên sống cùng, ông Quý thuyết phục con gái ở lại nhà cậu Ba làm người ở. Thương tía má, Phượng đồng ý ở lại và được Thanh Bình quan tâm. Thấy cậu Hai có cảm tình với Phượng, Hạnh Nhi khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Nhìn mẹ ruột hà khắc với Phượng, cậu Ba Xuân bắt đầu thương mến cô hơn.

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 28, Khải Duy răn đe người làm, ép tăng thêm giờ làm việc tại đồn điền: "Tụi mày nghe đây, bắt đầu từ ngày mai tăng thêm giờ làm việc, đứa nào không đủ sản lượng, không cho về". Bất mãn trước sự bóc lột quá đáng của ông chủ đồn điền, Hải ra mặt: "Chúng tôi là những con người, chứ không phải những cái máy". Phẫn nộ khi bị chống đối, Khải Duy đánh Hải một trận nhừ tử.

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Ra mặt trước sự hà khắc của ông chủ, Hải bị đánh bầm dập

Ở một diễn biến khác, không hài lòng thành tích học tập của con trai thứ 2, Khải Duy nổi trận lôi đình: "Học hành vậy hả mày, làm mất mặt tao quá mà. Tối ngày cứ mơ mơ lên trời dưới biển hà". Trước mặt dì Bảy và Phượng, Khải Duy đánh cậu Ba Xuân tới tấp.

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Khải Duy tức giận với con trai thứ 2

Trong một phân đoạn khác, thấy ông chủ giận dữ đánh cậu Ba không thương tiếc Phượng nói với bà chủ. Tuy nhiên vì đã quá quen với cảnh này, Hạnh Nhi dửng dưng: "Năm nào tới ngày này mà ổng không nổi điên".

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Thái độ bình thản của Hạnh Nhi khi con trai bị đánh

Theo tình tiết được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, Khải Duy giằng xé vì nỗi nhớ thương và mất mát trong ngày giỗ Thị Bình: "Năm nào đến ngày này anh cũng ngồi ăn cơm với em và con". Ngồi một mình trước bàn thờ, ông đau đớn tột cùng khi tưởng tượng những lời oán trách của vợ cũ: "Chính anh đã hại chết em với con, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa mãi mãi em sẽ không tha thứ cho anh".

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Khải Duy khóc thương Bình trong ngày giỗ

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 28 vào 20h00 tối thứ năm (3/10).

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