Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 31, Thanh Bình nói với Phượng về mối quan hệ loạn luân với mẹ kế Hạnh Nhi lúc say rượu.

Ở tập 30 của Tiếng sét trong mưa, bị bóc lột quá sức tại đồn điền cao su đã khiến Hải thêm căm ghét và oán hận Khải Duy. Những trận đòn dã man làm mối quan hệ của cả hai ngày càng khó hàn gắn. Ở một diễn biến khác, sự chăm sóc chu đáo của Phượng khiến cậu Ba Xuân xao xuyến, dành nhiều tình cảm cho cô. Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 31, tò mò về tình cảm Khải Duy dành cho vợ trước, Phượng hỏi: "Ông chủ thương bà chủ lớn lắm hả cậu Ba". Lúc này, cậu Ba Xuân ngậm ngùi thừa nhận: "Đúng vậy, thương nhiều lắm, nhiều đến nỗi một chút xíu cho má tui cũng không có".

Nói chuyện với Phượng, Xuân buồn lòng khi mẹ ruột bị ba lạnh nhạt suốt nhiều năm Ở một diễn biến khác là cuộc nói chuyện giữa Thanh Bình và Hạnh Nhi. Xót xa khi thấy Bình uống rượu thường xuyên, Hạnh Nhi lo lắng: "Tối nào Bình cũng uống rượu hết". Lúc này, anh tiếp tục khuyên cô từ bỏ mình: "Nói vậy mà dì cũng không hiểu sao. Thiệt tình tui không dám đối mặt với dì". Toàn bộ cuộc nói chuyện mờ ám của cả hai đã bị bác sĩ (người điều trị bệnh lãnh cảm cho Hạnh Nhi) nghe lén được. Đáng chú ý, Phượng cũng bất ngờ xuất hiện sau đó.

Trong lúc Bình đang cố khuyên bảo mẹ kế... ... thì từ xa, bác sĩ và Phượng đang quan sát cả hai Theo tình tiết được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, trong lúc say rượu, Thanh Bình đã tiết lộ với Phượng chuyện loạn luân với vợ của ba. Bình tiết lộ chuyện loạn luân với mẹ kế Trong một phân đoạn ngắn được hé lộ trong tập 31, dù 24 năm trôi qua nhưng Khải Duy chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ thương với Bình. Trong đêm khuya, khi vô tình nghe tiếng hát ru ngọt ngào của Phượng càng khiến anh thêm day dứt, nhớ thương. Liệu Khải Duy có đoán được thân phận của Phượng khi nghe tiếng hát ru của cô? Ở những giây cuối cùng trong preview Tiếng sét trong mưa tập 31, Phượng hốt hoảng khi thấy cặp nam nữ đang ân ái lúc đêm khuya. Phượng hốt hoảng khi nhìn cảnh tượng trước mắt Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 31 vào 20h00 tối thứ hai (7/10).

Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 28: Hải bị ba ruột đánh tàn bạo, Khải Duy khóc nức nở trong ngày giỗ Bình Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 28, nỗi nhớ thương cùng sự day dứt bởi cái chết của Thị Bình khiến Khải Duy càng hung dữ, đặc biệt là trong ngày giỗ của cô.

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