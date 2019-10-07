Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 31: Mối tình loạn luân giữa Bình và mẹ kế đã bại lộ?

Hậu trường 07/10/2019 14:07

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 31, Thanh Bình nói với Phượng về mối quan hệ loạn luân với mẹ kế Hạnh Nhi lúc say rượu. 

Ở tập 30 của Tiếng sét trong mưa, bị bóc lột quá sức tại đồn điền cao su đã khiến Hải thêm căm ghét và oán hận Khải Duy. Những trận đòn dã man làm mối quan hệ của cả hai ngày càng khó hàn gắn. Ở một diễn biến khác, sự chăm sóc chu đáo của Phượng khiến cậu Ba Xuân xao xuyến, dành nhiều tình cảm cho cô.

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 31, tò mò về tình cảm Khải Duy dành cho vợ trước, Phượng hỏi: "Ông chủ thương bà chủ lớn lắm hả cậu Ba". Lúc này, cậu Ba Xuân ngậm ngùi thừa nhận: "Đúng vậy, thương nhiều lắm, nhiều đến nỗi một chút xíu cho má tui cũng không có".

preview tieng set trong mua 8

preview tieng set trong mua 7
Nói chuyện với Phượng, Xuân buồn lòng khi mẹ ruột bị ba lạnh nhạt suốt nhiều năm

Ở một diễn biến khác là cuộc nói chuyện giữa Thanh Bình và Hạnh Nhi. Xót xa khi thấy Bình uống rượu thường xuyên, Hạnh Nhi lo lắng: "Tối nào Bình cũng uống rượu hết". Lúc này, anh tiếp tục khuyên cô từ bỏ mình: "Nói vậy mà dì cũng không hiểu sao. Thiệt tình tui không dám đối mặt với dì". Toàn bộ cuộc nói chuyện mờ ám của cả hai đã bị bác sĩ (người điều trị bệnh lãnh cảm cho Hạnh Nhi) nghe lén được. Đáng chú ý, Phượng cũng bất ngờ xuất hiện sau đó.

preview tieng set trong mua 1
Trong lúc Bình đang cố khuyên bảo mẹ kế...
preview tieng set trong mua 2
... thì từ xa, bác sĩ và Phượng đang quan sát cả hai

Theo tình tiết được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, trong lúc say rượu, Thanh Bình đã tiết lộ với Phượng chuyện loạn luân với vợ của ba.

preview tieng set trong mua 3
Bình tiết lộ chuyện loạn luân với mẹ kế

Trong một phân đoạn ngắn được hé lộ trong tập 31, dù 24 năm trôi qua nhưng Khải Duy chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ thương với Bình. Trong đêm khuya, khi vô tình nghe tiếng hát ru ngọt ngào của Phượng càng khiến anh thêm day dứt, nhớ thương.

preview tieng set trong mua 4
Liệu Khải Duy có đoán được thân phận của Phượng khi nghe tiếng hát ru của cô?

Ở những giây cuối cùng trong preview Tiếng sét trong mưa tập 31, Phượng hốt hoảng khi thấy cặp nam nữ đang ân ái lúc đêm khuya.

preview tieng set trong mua 5

preview tieng set trong mua 6
Phượng hốt hoảng khi nhìn cảnh tượng trước mắt

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 31 vào 20h00 tối thứ hai (7/10).

Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 28: Hải bị ba ruột đánh tàn bạo, Khải Duy khóc nức nở trong ngày giỗ Bình

Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 28: Hải bị ba ruột đánh tàn bạo, Khải Duy khóc nức nở trong ngày giỗ Bình

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 28, nỗi nhớ thương cùng sự day dứt bởi cái chết của Thị Bình khiến Khải Duy càng hung dữ, đặc biệt là trong ngày giỗ của cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiếng sét trong mưa tập 31 Tiếng sét trong mưa tập mới nhất Tiếng sét trong mưa

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 9 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 9 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 9 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026