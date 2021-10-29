Đạo diễn Lê Hoàng tiếp tục có phát ngôn gây tranh cãi về con gái xăm mình khiến netizen tranh cãi dữ dội.

Đạo diễn Lê Hoàng được biết đến là một người dám nghĩ dám nói nên anh thường xuyên có những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội. Mới đây, vị đạo diễn này tiếp tục có những quan điểm về việc phụ nữ xăm mình khiến netizen phản ứng dữ dội.

Cụ thể, trong một chương trình, Lê Hoàng cho rằng những người hoạt động trong các ngành nghề như cầu thủ bóng đá, quay phim, rapper rất hay xăm hình. Trong khi đó, giáo sư, bác sĩ, hay giáo viên hiếm có hình xăm trên người.

Đạo diễn Lê Hoàng thường có những phát ngôn gây bão trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Đáng chú ý hơn, nam đạo diễn đưa thêm một phát ngôn về việc con gái xăm mình đang trở thành tâm điểm chú ý: "Xăm hình cũng có xăm đẹp và xăm xấu. Tuy nhiên, tôi nghĩ có một quy luật rằng, gái đẹp xăm gì cũng đẹp, còn gái xấu xăm gì cũng xấu. Không biết tôi nghĩ thế có bị ác không.

Tôi nghĩ vậy vì một cô gái sở hữu làn da trắng muốt, nếu có thêm một hình xăm nhỏ điểm xuyến thì sẽ rất hấp dẫn. Theo tôi, ba yếu tố để thấy người con gái có hình xăm đẹp đó là: Hình xăm đẹp, gương mặt đẹp và chỗ xăm hình cũng phải đẹp như da trắng, eo thon. Gái mà xấu thì tốt nhất đừng xăm không lại càng xấu hơn".

Ngay lập tức, phát ngôn của nam đạo diễn gây ra nhiều tranh cãi trên diễn đàn mạng xã hội. Đa số đều cho rằng, Lê Hoàng không suy nghĩ thấu đáo khi đưa ra ý kiến như trên.

Tuy nhiên cũng có một số dân mạng lên tiếng bênh vực, cho rằng quan điểm mà Lê Hoàng đưa ra là ý kiến cá nhân, tùy theo cách nhìn nhận của từng người về vấn đế này mà khác nhau. Hiện phát ngôn của Lê Hoàng vẫn đang là chủ đề bàn tán xôn xao trên "cõi mạng".

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