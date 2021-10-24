Lâm Khánh Chi nghẹn lòng trước phát ngôn 'phụ nữ bán hàng online khiến chồng khổ' của đạo diễn Lê Hoàng

Hậu trường 24/10/2021 12:12

Lâm Khánh Chi cảm thấy buồn trước quan điểm của đạo diễn Lê Hoàng.

Mới đây, trong một chương tình talkshow bàn về chủ đề "Học thức có ảnh hưởng gì tới hạnh phúc gia đình không?", đạo diễn Lê Hoàng tiếp tục có một phát ngôn gây tranh cãi khi cho rằng những phụ nữ làm nail, bán hàng online có học vấn thấp. Nguyên văn phát ngôn gây sóng gió của đạo diễn Lê Hoàng:

"Tôi nói thật, nếu bạn muốn cưới vợ thì điều đầu tiên bố mẹ bạn hỏi sẽ chắc chắn liên quan tới xuất thân của người con dâu tương lai đó. Nếu bạn nói cô ấy tốt nghiệp đại học thì có thể gia đình bạn sẽ không hỏi thêm nữa. Nhưng nếu bạn nói cô ấy đang làm nail hoặc buôn bán online thì gia đình sẽ có một chút e ngại vì nghi ngờ cô ta học thức không cao, rồi cưới nhau về khổ cho bạn". 

lam khanh chi
Đạo diễn Lê Hoàng lại có phát ngôn gây dậy sóng khi nói những người làm nail, bán hàng online học vấn thấp - Ảnh: Internet

Liên quan đến phát ngôn này, ca sĩ Lâm Khánh Chi thẳng thắn bày tỏ bức xúc trước câu nói của Lê Hoàng. Nữ ca sĩ viết: "Đạo diễn Lê Hoàng nhận xét người phụ nữ làm móng tay, bán hàng online sẽ khiến chồng khổ, gia đình không hạnh phúc vì học vấn thấp... Ui da đau quá".

Chia sẻ của "mỹ nhân chuyển giới" lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Vì Lâm Khánh Chi cũng là một trong những nghệ sĩ hăng say kinh doanh bán hàng online. Lẽ đó, câu nói của đạo diễn Lê Hoàng phần nào khiến cô không khỏi chạnh lòng.

Lâm Khánh Chi nghẹn lòng trước phát ngôn 'phụ nữ bán hàng online khiến chồng khổ' của đạo diễn Lê Hoàng - Ảnh 2
Lâm Khánh Chi nghẹn lòng trước phát ngôn 'phụ nữ bán hàng online khiến chồng khổ' của đạo diễn Lê Hoàng - Ảnh 3
Ca sĩ Lâm Khánh Chi thẳng thắn bày tỏ bức xúc trước câu nói của Lê Hoàng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Khánh Chi cũng chia sẻ bài viết liên quan đến câu nói của nghệ sĩ Lê Hoàng kèm dòng trạng thái với nội dung: "Tại sao nói để tổn thương người khác vậy chú có vui không". Tuy nhiên, người đẹp đã xóa ngay sau đó. 

Sự thật về phát ngôn "con gái bán hàng online thì học vấn thấp" của đạo diễn Lê Hoàng

Sự thật về phát ngôn "con gái bán hàng online thì học vấn thấp" của đạo diễn Lê Hoàng

Câu nói của đạo diễn Lê Hoàng đã bị cắt bớt, rút ngắn để gây sốc cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Gia đình Lâm Khánh Chi phát ngôn của Lê Hoàng Lâm Khánh Chi - Phi Hùng

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 4 giờ 11 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36