Lâm Khánh Chi nghẹn lòng trước phát ngôn 'phụ nữ bán hàng online khiến chồng khổ' của đạo diễn Lê Hoàng

Lâm Khánh Chi cảm thấy buồn trước quan điểm của đạo diễn Lê Hoàng.

Mới đây, trong một chương tình talkshow bàn về chủ đề "Học thức có ảnh hưởng gì tới hạnh phúc gia đình không?", đạo diễn Lê Hoàng tiếp tục có một phát ngôn gây tranh cãi khi cho rằng những phụ nữ làm nail, bán hàng online có học vấn thấp. Nguyên văn phát ngôn gây sóng gió của đạo diễn Lê Hoàng:

"Tôi nói thật, nếu bạn muốn cưới vợ thì điều đầu tiên bố mẹ bạn hỏi sẽ chắc chắn liên quan tới xuất thân của người con dâu tương lai đó. Nếu bạn nói cô ấy tốt nghiệp đại học thì có thể gia đình bạn sẽ không hỏi thêm nữa. Nhưng nếu bạn nói cô ấy đang làm nail hoặc buôn bán online thì gia đình sẽ có một chút e ngại vì nghi ngờ cô ta học thức không cao, rồi cưới nhau về khổ cho bạn".

Đạo diễn Lê Hoàng lại có phát ngôn gây dậy sóng khi nói những người làm nail, bán hàng online học vấn thấp - Ảnh: Internet

Liên quan đến phát ngôn này, ca sĩ Lâm Khánh Chi thẳng thắn bày tỏ bức xúc trước câu nói của Lê Hoàng. Nữ ca sĩ viết: "Đạo diễn Lê Hoàng nhận xét người phụ nữ làm móng tay, bán hàng online sẽ khiến chồng khổ, gia đình không hạnh phúc vì học vấn thấp... Ui da đau quá".

Chia sẻ của "mỹ nhân chuyển giới" lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Vì Lâm Khánh Chi cũng là một trong những nghệ sĩ hăng say kinh doanh bán hàng online. Lẽ đó, câu nói của đạo diễn Lê Hoàng phần nào khiến cô không khỏi chạnh lòng.

Ca sĩ Lâm Khánh Chi thẳng thắn bày tỏ bức xúc trước câu nói của Lê Hoàng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Khánh Chi cũng chia sẻ bài viết liên quan đến câu nói của nghệ sĩ Lê Hoàng kèm dòng trạng thái với nội dung: "Tại sao nói để tổn thương người khác vậy chú có vui không". Tuy nhiên, người đẹp đã xóa ngay sau đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-khanh-chi-nghen-long-truoc-phat-ngon-phu-nu-ban-hang-online-khien-chong-kho-cua-dao-dien-le-hoang-432751.html