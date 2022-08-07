Đạo diễn Đức Thịnh tiết lộ số tiền 'khủng' chi cho các con mỗi tháng

Hậu trường 07/08/2022 20:58

Mới đây, ông xã Thanh Thúy - Đức Thịnh đã tiết lộ chi phí nuôi hai con mỗi tháng. Đồng thời, anh cho rằng không nên sinh con khi điều kiện kinh tế chưa vững vàng.

Mới đây, trong "Có hẹn lúc 22 giờ" mới lên sóng, đạo diễn Lê Hoàng, Đức Thịnh cùng diễn viên Quang Tuấn, Lê Khánh đã bày tỏ nhiều quan điểm thú vị về việc "Có nên sinh con khi chưa đủ điều kiện kinh tế?". 

Về phần mình, Đức Thịnh cho biết khi kết hôn, anh chỉ có một chút tên tuổi về lĩnh vực đạo diễn sân khấu, còn tài chính thì chưa có gì.  Nam đạo diễn bày tỏ: "Sau khi cưới xong thì việc sinh bé Cà Phê cũng nằm ngoài kế hoạch vì vậy lúc đó hai vợ chồng rất mơ hồ về tương lai. Mà việc nuôi dạy một đứa con không chỉ cần kinh tế mà còn tốn thời gian và sức lực rất nhiều, thậm chí có thể phải dành cả đời chỉ để lo cho vấn đề dạy con".

Đạo diễn Đức Thịnh tiết lộ số tiền 'khủng' chi cho các con mỗi tháng - Ảnh 1
Đức Thịnh tiết lộ chi phí nuôi hai con mỗi tháng là 45 triệu đồng - Ảnh: FBNV

Cho đến hiện nay, khi kinh tế đã ổn định thì việc nuôi dạy con với diễn viên Anh thầy ngôi sao cũng không phải dễ dàng. Ông xã Thanh Thúy tiết lộ chi phí cho 2 đứa con của anh trung bình mỗi tháng khoảng 45 triệu đồng.

 

Đạo diễn Đức Thịnh tiết lộ số tiền 'khủng' chi cho các con mỗi tháng - Ảnh 2
Gia đình Đức Thịnh và Thanh Thúy - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Đức Thịnh và Thanh Thúy được coi là một trong những cặp vợ chồng chuẩn mực trong làng giải trí Việt. Cả hai luôn cho thấy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Đáng chú ý, khi Thanh Thúy rút lui làm nhà sản xuất, cặp vợ chồng cũng cùng nhau gây dựng công ty để trở thành một công ty sản xuất có tiếng.

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Mặc dù phát triển thể chất tốt, nhưng cu Tết lại khiến bố mẹ lo lắng khi lên 3 tuổi vẫn chỉ ê a, không chịu nói chuyện.

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Từ khóa:   Đức Thịnh Thanh Thúy sao Việt

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