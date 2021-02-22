Danh hài nổi tiếng ngoại tình với 182 người, từ diễn viên phim cấp 3, ca sĩ đến vận động viên, nhân viên văn phòng...

Hậu trường 22/02/2021 21:33

Sau khi "cắm sừng" vợ, lên giường với 182 người, nam danh hài Ken Watabe đã nếm trái đắng khi bị đuổi khỏi showbiz, phải kiếm sống ở chợ cá.

Vào tháng 6/2020, scandal ngoại tình của danh hài nổi tiếng Ken Watabe đã gây chấn đồng làng giải trí xứ mặt trời mọc. Điều đáng nói là dù có vợ là nữ diễn viên, người mẫu được mệnh danh là "mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản" - Nozomi Sasaki nhưng Ken vẫn mải mê với những mối quan hệ bất chính bên ngoài. 

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Cả hai được ví như đôi đũa lệch của Jbiz - Ảnh: Internet

Kết hôn hồi năm 2017, nếu cô vợ Nozomi Sasaki được ca ngợi là quốc bảo nhan sắc của Nhật Bản thì Ken Watabe lại có ngoại hình kém sắc, danh tiếng cũng thua kém trước vợ. Cả hai được ví như đôi đũa lệch của Jbiz. 

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Những tưởng, nữ diễn viên đã có cuộc sống hôn nhân viên mãn, nào ngờ... - Ảnh: Internet

Bỏ ngoài tai lời bàn tán, định kiến của thiên hạ, năm 2018 Nozomi Sasaki đã hạ sinh cho chồng cậu quý tử vô cùng đáng yêu. Những tưởng, nữ diễn viên đã có cuộc sống hôn nhân viên mãn, nào ngờ chuyện chồng ngoại tình bị phanh phui khiến sau một đêm Nozomi Sasaki trở thành người vợ bất hạnh nhất xứ Phù Tang.

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Lời giải thích của Ken Watabe khiến anh vấp phải làn sóng tẩy chay dữ dội hơn - Ảnh: Internet

Theo truyền thông nước này, nam danh hài 49 tuổi qua lại với 182 người, từ diễn viên phim người lớn, ca sĩ, vận động viên đến nhân viên văn phòng... Thậm chí, có những mối quan hệ bắt đầu từ khi nam diễn viên còn hẹn hò với Nozomi Sasaki, sau khi kết hôn anh ta vẫn chứng nào tật nấy. 

Sau đó, trong buổi họp báo xin lỗi người hâm mộ, nam nghệ sĩ sinh năm 1972 cho biết anh được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng tâm lý liên quan đến quan hệ tình dục và đã được điều trị dứt điểm.

Lý do anh vụng trộm là vì không kiềm chế được trước sự quyến rũ của những phụ nữ khác. Tuy nhiên, lời giải thích của người đàn ông phản bội này chẳng những không được công chúng chấp nhận mà còn khiến anh vấp phải làn sóng tẩy chay dữ dội hơn.

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Xinh đẹp, nóng bỏng là thế nhưng Nozomi Sasaki vẫn không thể khiến chồng chừa thói trăng hoa - Ảnh: Internet

Trước bê bối ngoại tình của chồng, Nozomi Sasaki đã đứng ra xin lỗi công chúng và cho biết cô và Ken sẽ ngồi lại với nhau để trao đổi thẳng thắn về chuyện này. Cô cũng mong mọi người đừng công kích, làm điều gì ảnh hưởng xấu đến con trai cũng như người thân của cô. 

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Một cư dân mạng bắt gặp Ken Watabe đang làm việc bán thời gian tại chợ cá Toyosu, Tokyo - Ảnh: Internet

Sau scandal ngoại tình, sự nghiệp của Ken Watabe bị đóng băng hoàn toàn. Dù từng có kế hoạch quay lại làng giải trí nhưng vì vấp phải làn sóng tẩy chay dữ dội của công chúng nên anh ta phải từ bỏ ý định này.

Mới đây, một cư dân mạng bắt gặp Ken Watabe đang làm việc bán thời gian tại một chợ cá ở Tokyo. Người này chia sẻ, Ken phụ trách việc chở nhím biển cho cửa hàng hải sản.  

Điều đáng nói là, dù Ken Watabe vướng vào scandal động trời và khó có thể vực dậy sự nghiệp nhưng Nozomi Sasaki vẫn không rời bỏ chồng. Nữ diễn viên xinh đẹp còn nỗ lực kiếm tiền để cáng đáng kinh tế của gia đình. Nhiều người cho rằng, sở dĩ cô cam chịu là vì thương cậu con trai còn thơ dại của mình.

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Từ khóa:   sao Nhật Bản sao Nhật ngoại tình Ken Watabe ngoại tình

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