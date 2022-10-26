Đang yên đang lành, Lý Nhã Kỳ vướng phải tin đồn 'bị bắt' trên mạng xã hội

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin nữ doanh nhân - diễn viên Lý Nhã Kỳ bị bắt.

Vào trưa ngày 26/10, Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ lại trên trang cá nhân bài viết từ một tài khoản mạng xã hội Facebook cho rằng cô "đã bị bắt". Cụ thể, bài đăng xuất phát từ một tài khoản người Việt đang sinh sống ở Mỹ. Người này viết: “Lý Nhã Kỳ bị bắt. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, cô Lý Nhã Kỳ đã bị bắt. Điều đáng chú ý là trong cuộc vây bắt này đã xảy ra nổ súng. Lý Nhã Kỳ bị bắt là điều nhiều người đã tiên đoán trước”.

Ngay sau khi được đăng tải, thông tin khiến khán giả hoang mang và không rõ thực hư ra sao. Ngay lập tức, Lý Nhã Kỳ đã lên tiếng làm rõ tin đồn. Cô chia sẻ lại bài viết của tài khoản trên, kèm lời khẳng định: “Chị gì ơi, chị lấy tin ở đâu mà em đọc em hú hồn quá vậy. Cần tin gì thì lấy luôn chỗ em cho chính xác nha”. Lý Nhã Kỳ phủ nhận tin đồn "bị bắt" - Ảnh: FBNV Ngay sau đó, bài viết trên trang Facebook nêu trên đã bị xóa nhưng Lý Nhã Kỳ đã kịp chụp lại. Nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Sự im lặng của mình lại vô tình giúp cho nhiều người được quyền lớn tiếng và luôn tỏ ra nguy hiểm vậy sao? Nếu ai đã đăng những dạng thông tin như thế này và nói nguồn tin đáng tin cậy, vậy sao lạ phải xoá bài khi mình bình luận vui vui. Cũng may mình vô tình chụp màn hình lại".

Phía Lý Nhã Kỳ cũng cho biết không có chuyện cô bị bắt như tin đồn lan truyền trên mạng. Ngày 28/10, Lý Nhã Kỳ sẽ bay sang Qatar để tham gia một sự kiện ở đây, theo lời mời của siêu mẫu Naomi Campbell. Lý Nhã Kỳ cùng siêu mẫu Naomi Campbell - Ảnh: FBNV Lý Nhã Kỳ vốn có mối quan hệ thân thiết với các ngôi sao Hollywood, trong đó có siêu mẫu Naomi Campbell. Trước dịch Covid-19, siêu mẫu khi đến Việt Nam đã cùng Lý Nhã Kỳ tham quan các thắng cảnh miền Tây. Cô chia sẻ rất thích văn hóa Việt Nam, mê ăn phở, bánh xèo, bánh mì... và mong muốn đến nhiều nơi hơn. Sau dịch Covid-19, người đẹp da màu đã đích thân mời Lý Nhã Kỳ đến “Fashion for Relief” để dự sự kiện cùng mình. Theo Lý Nhã Kỳ, sự kiện này diễn ra thường niên, quy tụ những tỷ phú giàu nhất thế giới. Đặc biệt, người chủ trì sự kiện ở Qatar chính là công chúa Qatar - Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani - em gái của Quốc vương đương nhiệm.

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