Đang mang thai, MC Phương Mai vẫn liều mình múa cột khiến ai nấy đều ‘thót tim’

Hậu trường 14/08/2019 11:03

Bộ ảnh nữ MC Mai Phương múa cột điêu luyện vừa khiến người xem “thót tim” sợ hãi vừa ngơ ngẩn vì nhan sắc quyến rũ của cô.

Đầu tháng 8 vừa qua, MC Phương Mai vui mừng thông báo đang mang thai con đầu lòng trên trang cá nhân. Ngay lập tức, bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến cô. Hiện tại, người đẹp đã bước sang tháng thứ 6 thai kỳ và tăng khoảng 7kg.

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Phương Mai hạnh phúc khoe đang mang thai - Ảnh: Internet

Được biết, nhờ giữ tinh thần thoải mái nên cô không bị nghén hay mệt mỏi quá nhiều trong thai kỳ. Bên cạnh đó, MC Phương Mai thường xuyên luyện tập thể thao để giữ gìn sức khỏe cho cả mẹ và bé. Người đẹp lựa chọn pole dance (múa cột) để tăng cường thể lực cũng như sự dẻo dai cơ thể.

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Nữ MC lựa chọn pole dance để tăng cường sức khỏe - Ảnh: Internet

Mới đây, Phương Mai khiến nhiều người ngẩn ngơ khi tung bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc múa cột đầy quyến rũ khi đang mang thai. Diện trang phục gợi cảm, nữ MC đốt mắt người nhìn với vóc dáng nóng bỏng cùng vòng 1 ngồn ngộn đến “nghẹt thở”.

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Phương Mai cực quyến rũ dù đang mang thai - Ảnh: Internet
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Đây là môn thể thao yêu thích của cô - Ảnh: Internet
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Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của người đẹp - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng pole dance có thể ảnh hưởng không tốt đến thai nhi vì nó quá phức tạp. Hiểu được điều này, Phương Mai cho biết cô tập với cường độ thấp, động tác nhẹ nhàng nên không có gì đáng lo ngại. Bên cạnh đó, cô có huấn luyện viên riêng để đảm bảo an toàn cũng như tránh để nhịp tim và thân nhiệt tăng cao.

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Cô luyện tập với HLV riêng nên mức độ an toàn rất cao - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của nữ MC, nhiều vận động viên pole dance ở nước ngoài vẫn tập luyện đến tận tháng thứ 9 của thai kỳ. Việc nhảy múa với âm nhạc giúp tinh thần Phương Mai vui vẻ và lạc quan hơn rất nhiều, điều này được cho là rất tốt cho thai kỳ. Ngoài ra, pole dance còn giúp phần lưng của cô khỏe hơn khi vòng hai ngày một nặng nề.

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Pole dance giúp tinh thần và sức khỏe của Phương Mai trở nên tốt hơn - Ảnh: Internet

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh khác của nữ MC:

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Dự kiến cuối năm nay, vợ chồng Phương Mai sẽ chào đón thành viên mới. Được biết, con đầu lòng của cặp đôi là một bé trai.

Bụng ‘vượt mặt’ ở tháng thứ 6 thai kỳ, MC Phương Mai vẫn tự tin diện bikini khoe vòng 1 ngồn ngộn

Bụng ‘vượt mặt’ ở tháng thứ 6 thai kỳ, MC Phương Mai vẫn tự tin diện bikini khoe vòng 1 ngồn ngộn

Loạt ảnh diện bikini mới nhất của MC Phương Mai trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

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Từ khóa:   Phương Mai

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