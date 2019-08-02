Phủ nhận cưới chạy bầu, MC Phương Mai để lộ bụng bầu 5 tháng nhấp nhô sau hơn 1 tháng kết hôn

Hậu trường 02/08/2019 15:12

Trước đó khi để lộ vòng 2 to bất thường, MC Phương Mai vẫn kiên quyết phủ nhận chuyện cưới chạy bầu.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, MC Phương Mai gây chú ý khi chia sẻ ảnh chụp selfie với nội y nóng bỏng. Cô nàng diện bikini để lộ vòng 2 nhấp nhô và khoe đang mang bầu ở tuần thứ 23. Cùng với đó, chân dài này còn đính kèm ảnh siêu âm em bé sắp chào đời.

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Diện nội y và dùng tay che ngực hờ hững, MC Phương Mai khoe bụng bầu 5 tháng nhấp nhô - Ảnh: FBNV
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Công khai ảnh siêu âm của 'cục cưng' sắp chào đời trong tương lai, nữ siêu mẫu nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Dù đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ, nhưng Phương Mai vẫn giữ được vóc dáng nuột nà, nhan sắc tươi trẻ rạng ngời. Nói về lý do giấu tin vui với công chúng suốt thời gian dài, cô nàng cho biết muốn qua giai đoạn nhạy cảm để tránh những rủi ro. Hiện Phương Mai tăng được 7kg nhưng vóc dáng khá thon gọn. Dù bầu bí nhưng cô vẫn duy trì chế độ tập luyện thể thao để giữ sức khỏe cho mẹ và em bé.

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Một vài hình ảnh trong hôn lễ của cô và chồng Tây vào giữa tháng 6 vừa qua - Ảnh: Internet
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Ở góc nghiêng, cô để lộ vòng 2 lớn bất thường làm rộ nghi án 'bác sĩ bảo cưới' - Ảnh: Internet

Giữa tháng 6/2019, MC Phương Mai "lên xe hoa" với chồng Tây. Thời điểm này, nữ siêu mẫu vướng tin đồn bầu bí vì lộ vòng 2 to bất thường. Tuy nhiên cô nàng kiên quyết phủ nhận và giải thích lý do vì tăng cân.

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Từ khóa:   Phương Mai

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