Trên trang cá nhân, MC Phương Mai khiến cư dân mạng thích thú khi lần đầu chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau đám cưới.

Ngày 15/6, MC Phương Mai tổ chức đám cưới với bạn trai người Ba Lan tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội.

MC Phương Mai hạnh phúc bên ông xã - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Phương Mai bất ngờ bật mí về cuộc sống của cô sau kết hôn. Cụ thể, người đẹp viết: “Tự dưng đâu rồi những buổi đàn đúm, bar sàn, hẹn hò, đi chơi du lịch mảnh... dần dần mình trốn và biến mất khỏi chúng lúc nào không hay. Mình thích cảm giác Mr.Bean luôn bên cạnh và luôn ở đó, thích cảm giác bản thân chưa khảo đã khai, chưa hỏi đã tự bô bô báo cáo đang đi đâu làm gì với ai tại sao, thích cảm giác yên tâm vì có người lo lắng và chờ đợi”.

Bài đăng gây chú ý của Phương Mai - Ảnh: Internet

Theo đó, MC Phương Mai cho biết bản thân đã có sự thay đổi không hề nhỏ từ sau khi kết hôn. Cô nàng tự nhận mình là “mèo hoang” yêu tự do, ghét bị quản thúc nhưng khi ở bên ông xã, cô đã dần từ bỏ những cuộc chơi với hội bạn, thành “mèo ngoan” lúc nào không hay.

Bên cạnh đó, cựu siêu mẫu còn khiến nhiều người thích thú khi khoe ảnh chụp trộm chồng đang ngủ kèm dòng chia sẻ: “Bọn mình còn có thói quen khá “bệnh hoạn" mà trước đây chỉ nghe đến thôi chắc mình đã nổi da gà: bật video cam để “ngủ cùng nhau” khi một trong hai người đi công tác”.

Cả hai có thói quen bật video cam để cùng nhau ngủ mỗi khi đi công tác - Ảnh: Internet

Theo đó, vợ chồng Phương Mai có thói quen gọi video cam trước khi ngủ và để như vậy cho đến sáng hôm sau. Lý giải cho sở thích “bệnh hoạn” này, Phương Mai cho biết không phải để kiểm soát hay vì nghi ngờ đối phương mà chỉ đơn giản là luôn có cảm giác ở cạnh nhau.

Dưới bài đăng của MC Phương Mai, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp đôi.

Phương Mai tiết lộ về người đàn ông đã khiến cô quyết định làm đám cưới đầy bất ngờ Phương Mai từng không có ý định xây dựng gia đình vì sợ ràng buộc và trách nhiệm thế nhưng người đàn ông này đã khiến cô thay đổi tất cả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-soai-tay-duoc-it-lau-mc-phuong-mai-bat-ngo-tiet-lo-thoi-quen-benh-hoan-cua-hai-vo-chong-truoc-khi-ngu-330867.html