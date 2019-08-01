Trước phát ngôn của Kiều Thanh, Phương Mai gay gắt: 'Rồi họ sẽ dạy con gái phấn đấu đi làm lẽ giống mẹ?'

Hậu trường 01/08/2019 17:32

MC Phương Mai thể hiện thái độ không đồng tình với phát ngôn của diễn viên Kiều Thanh vì cho rằng điều đó đi ngược với sự phát triển của xã hội.

Chuyện diễn viên Kiều Thanh tự hào công khai mình là "người thứ 3" đang khiến dư luận dậy sóng nhiều ngày qua. Cô chia sẻ: "Thanh muốn là người đi tiên phong để giờ đây mọi người phá vỡ cái suy nghĩ về người thứ 3 là xấu. Vì người thứ 3 như tôi chỉ mang lại điều tốt đẹp cho gia đình người đàn ông của tôi... Mọi người hãy sống là một người thứ ba như tôi đi, nhìn tôi mà học. Tôi có thể tự tin để nói điều đấy".

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Kiều Thanh gây bão mạng khi phát ngôn sốc về 'người thứ 3' trong lần xuất hiện gần nhất - Ảnh: Internet

Phát ngôn của nữ diễn viên nhận về vô số chỉ trích của dư luận vì cho rằng cô đang cổ súy cho "con giáp thứ 13". Ít giờ trước, MC Phương Mai vừa đăng tải status nói lên quan điểm của mình về phát ngôn của đồng nghiệp.

"Chắc chị ý muốn tạo dư luận cho lần trở lại này, chứ ai bình thường mà đi tự hào chuyện làm bồ nhí của mình nhỉ? Làm bồ nhí nhận vơ nhục chết...

Mình nghĩ vượt trên mọi định kiến xã hội, những lời mắng chửi của những người xung quanh, điểm khiến người ta hơn nhau chính là niềm kiêu hãnh trong mỗi người. Sự kiêu hãnh này có thể được truyền đạt và cảm thụ trong gia đình, môi trường sinh hoạt, các phương tiện truyền thông... Và là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên quyết định trong cuộc sống. Nếu niềm kiêu hãnh của họ không đủ lớn, hoặc thậm chí là không có, thì bản lĩnh chủ nhân của nó hẳn nhiên ở vị trí thấp hơn hấp lực của kim tiền và thứ cảm xúc không chính thống được cố đặt tên là 'tình yêu'.

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Cô cho rằng Kiều Thanh đang muốn gây chú ý sau nhiều năm vắng bóng - Ảnh: FBNV

Đàn bà Việt Nam rất khổ: mới 2 thế hệ trước thôi, xã hội còn chấp nhận tục đa thê - chắc bởi vậy nên tư tưởng 'đàn ông chọn ai người nấy thắng' đã ăn sâu vào não con người ta rồi. Trong khi cả thế giới đang đấu tranh cho quyền phụ nữ: quyền đi học, quyền đi làm, quyền có vị trí trong sự nghiệp, quyền độc lập trong tư tưởng và cuộc sống... thì ở đây đàn bà vẫn loay hoay trong công cuộc tìm cách để đàn ông chọn mình", MC Phương Mai thẳng thắn.

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MC Phương Mai không đồng tình với phát ngôn của Kiều Thanh - Ảnh: FBNV

Kết cho dòng chia sẻ của mình, chân dài này gay gắt phản đối hành động của Kiều Thanh và cho rằng nó đang đi ngược với sự phát triển của xã hội.

Cô viết: "Tiếc, khi một bộ phận rõ ràng có sức ảnh hưởng lên công chúng, lại có những phát ngôn đi ngược lại xu hướng phát triển chung của nhân loại. Rồi người ta cũng sẽ dạy con gái họ phấn đấu đi làm lẽ giống mẹ?".

NSND Trung Hiếu sẽ mời Kiều Thanh lên Nhà hát hỏi về phát ngôn 'Tự hào là người thứ 3'

NSND Trung Hiếu sẽ mời Kiều Thanh lên Nhà hát hỏi về phát ngôn 'Tự hào là người thứ 3'

NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội, nơi diễn viên Kiều Thanh công tác cho hay sẽ mời cô lên để hỏi rõ sự việc ồn ào dư luận vừa qua.

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Từ khóa:   Kiều Thanh MC Phương Mai

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