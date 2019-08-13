Bụng ‘vượt mặt’ ở tháng thứ 6 thai kỳ, MC Phương Mai vẫn tự tin diện bikini khoe vòng 1 ngồn ngộn

Loạt ảnh diện bikini mới nhất của MC Phương Mai trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
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Tháng 6 vừa qua, MC Phương Mai lên xe hoa với bạn trai người Ba Lan trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Thời điểm đó, Phương Mai bị vướng vào tin đồn “cưới chạy bầu” nhưng cô không thừa nhận.
Đầu tháng 8, Phương Mai lại bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh siêu âm của con đầu lòng lên trang cá nhân, đồng thời cho biết đang mang bầu ở tuần thứ 23. Hiện tại, Phương Mai đã bước sang tháng thứ 6 thai kỳ.
Mới đây, người đẹp vừa chia sẻ loạt ảnh diện bikini 2 mảnh gợi cảm khoe vòng 1 khủng “đốt mắt” người nhìn. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Phương Mai dường như không tăng cân quá nhiều, vóc dáng của cô vẫn khá thon gọn. Nhiều ý kiến còn cho rằng dù mang thai nhưng Phương Mai vẫn rất xinh đẹp và quyến rũ.
Trước đó, Phương Mai từng hài hước chia sẻ: “Lãi nhất khi bầu là chụp bikini không phải hóp bụng á hí hí hí hí, góc nghiêng là thấy 1 rổ bụng phưỡn rồi”. Được biết, dù bầu bí nhưng Phương Mai vẫn duy trì chế độ tập luyện thể thao để giữ sức khỏe cho cả mẹ và bé.
Bên dưới dòng trạng thái của Phương Mai, bạn bè và người hâm mộ đều để lại những bình luận ngợi khen vóc dáng của nữ MC, đồng thời mong cô giữ gìn sức khỏe để “mẹ tròn con vuông”.