Bụng ‘vượt mặt’ ở tháng thứ 6 thai kỳ, MC Phương Mai vẫn tự tin diện bikini khoe vòng 1 ngồn ngộn

Hậu trường 13/08/2019 16:02

Loạt ảnh diện bikini mới nhất của MC Phương Mai trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Tháng 6 vừa qua, MC Phương Mai lên xe hoa với bạn trai người Ba Lan trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Thời điểm đó, Phương Mai bị vướng vào tin đồn “cưới chạy bầu” nhưng cô không thừa nhận.

mc phuong mai 1
MC Phương Mai và chồng Tây tại đám cưới - Ảnh: Internet

Đầu tháng 8, Phương Mai lại bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh siêu âm của con đầu lòng lên trang cá nhân, đồng thời cho biết đang mang bầu ở tuần thứ 23. Hiện tại, Phương Mai đã bước sang tháng thứ 6 thai kỳ.

mc phuong mai 2
Phương Mai khoe ảnh siêu âm thai - Ảnh: Internet

Mới đây, người đẹp vừa chia sẻ loạt ảnh diện bikini 2 mảnh gợi cảm khoe vòng 1 khủng “đốt mắt” người nhìn. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Phương Mai dường như không tăng cân quá nhiều, vóc dáng của cô vẫn khá thon gọn. Nhiều ý kiến còn cho rằng dù mang thai nhưng Phương Mai vẫn rất xinh đẹp và quyến rũ.

mc phuong mai 3
Bài đăng mới nhất của Phương Mai - Ảnh: FB
mc phuong mai 4
Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của nữ MC - Ảnh: FB
mc phuong mai 5
Người đẹp đang tận hưởng kỳ nghỉ cùng chồng Tây - Ảnh: FB

Trước đó, Phương Mai từng hài hước chia sẻ: “Lãi nhất khi bầu là chụp bikini không phải hóp bụng á hí hí hí hí, góc nghiêng là thấy 1 rổ bụng phưỡn rồi”. Được biết, dù bầu bí nhưng Phương Mai vẫn duy trì chế độ tập luyện thể thao để giữ sức khỏe cho cả mẹ và bé.

mc phuong mai 6
Phương Mai vẫn rất tự tin khi mang thai - Ảnh: FB

Bên dưới dòng trạng thái của Phương Mai, bạn bè và người hâm mộ đều để lại những bình luận ngợi khen vóc dáng của nữ MC, đồng thời mong cô giữ gìn sức khỏe để “mẹ tròn con vuông”.

Phủ nhận cưới chạy bầu, MC Phương Mai để lộ bụng bầu 5 tháng nhấp nhô sau hơn 1 tháng kết hôn

Phủ nhận cưới chạy bầu, MC Phương Mai để lộ bụng bầu 5 tháng nhấp nhô sau hơn 1 tháng kết hôn

Trước đó khi để lộ vòng 2 to bất thường, MC Phương Mai vẫn kiên quyết phủ nhận chuyện cưới chạy bầu.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Mai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 46 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026