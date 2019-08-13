Bụng ‘vượt mặt’ ở tháng thứ 6 thai kỳ, MC Phương Mai vẫn tự tin diện bikini khoe vòng 1 ngồn ngộn

Tháng 6 vừa qua, MC Phương Mai lên xe hoa với bạn trai người Ba Lan trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Thời điểm đó, Phương Mai bị vướng vào tin đồn “cưới chạy bầu” nhưng cô không thừa nhận.

MC Phương Mai và chồng Tây tại đám cưới - Ảnh: Internet

Đầu tháng 8, Phương Mai lại bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh siêu âm của con đầu lòng lên trang cá nhân, đồng thời cho biết đang mang bầu ở tuần thứ 23. Hiện tại, Phương Mai đã bước sang tháng thứ 6 thai kỳ.