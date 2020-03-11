Đang mặn nồng bên Kim Lý, Hồ Ngọc Hà thông báo: 'Đẻ thêm đứa nữa, mệt nhưng vui'

Hậu trường 11/03/2020 11:15

Dòng chia sẻ mới nhất của ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Nhiều người suy đoán bé Subeo sắp có em.

Sau nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang có cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai Kim Lý. Hiện cặp đôi đang tận hưởng chuyến du lịch nghỉ dưỡng dài ngày tại nước ngoài, bé Subeo cũng có mặt trong chuyến đi này. Những ngày qua, nữ ca sĩ liên tục cập nhật nhiều khoảnh khắc "tình bể bình" bên bạn trai. Người hâm mộ cũng vui lây trước hạnh phúc của bà mẹ đơn thân sau hàng loạt ồn ào tình ái, và hi vọng cặp đôi sớm "về chung nhà" bằng một đám cưới cổ tích.

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Nhìn vào bức ảnh này, mọi người cảm nhận họ như một gia đình thật sự - Ảnh: FB

Mới đây, Hồ Ngọc Hà bất ngờ đăng tải dòng trạng thái ẩn ý khiến người hâm mộ "đoán già đoán non". Cụ thể, cô viết "Đẻ thêm đứa nữa, mệt nhưng vui". Nhiều người phấn khích cho rằng giọng ca "Cả một trời thương nhớ" đang dự định sinh em bé.

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Chia sẻ mới nhất của nữ ca sĩ khiến nhiều người xôn xao - Ảnh: Instagram

Thế nhưng kèm theo dòng trạng thái, Hồ Ngọc Hà lại đăng kèm bức ảnh ngôi nhà khiến mọi người vỡ lẽ. Theo một số thông tin, nữ ca sĩ đang xây nhà mới để tiện cho việc học tập của Subeo. Được biết, hiện Hà Hồ đang sống cùng bố mẹ ruột và con trai trong căn biệt thự triệu đô tại TP. Hồ Chí Minh. Ngôi nhà được thiết kế sang trọng với 7 phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi, có bể bơi trong nhà.

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Cuộc sống của Hà Hồ ở tuổi 36 là niềm ao ước của nhiều người - Ảnh: FB

Ở tuổi ngoài 30, Hồ Ngọc Hà tạo được vị thế riêng trong showbiz. Trên lĩnh vực người mẫu, ca hát hay kinh doanh, bà mẹ đơn thân đều gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể.

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Lộ nhan sắc thật qua ảnh chưa chỉnh sửa, Hồ Ngọc Hà có xinh đẹp lộng lẫy như lời đồn?

Xuất hiện tại lễ trao giải “Ngôi sao của năm 2019”, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

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