Đang lên núi ở ẩn, chồng cũ Phi Thanh Vân có động thái lạ sau biến cố vỡ nợ

Doanh nhân Nguyễn Bảo Duy - chồng cũ Phi Thanh Vân lại tiếp tục khiến dân mạng lo lắng khi chia sẻ dòng trạng thái buồn bã sau biến cố lớn trong sự nghiệp.

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin chồng cũ Phi Thanh Vân - Nguyễn Bảo Duy làm ăn thất bại, nợ hàng chục tỷ đồng. Cuộc sống bế tắc vì nợ nần chồng chất khiến nam doanh nhân nghĩ quẩn, uống thuốc ngủ tự tử nhưng may mắn được người thân phát hiện và kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nợ nần chồng chất, Bảo Duy uống thuốc tự vẫn nhưng không thành - Ảnh: FBNV Đang bầu bì, vợ thứ 3 của Bảo Duy vẫn không quên động viên chồng dù đang ở xa - Ảnh: FBNV Hiện tại, Bảo Duy giao toàn bộ công việc kinh doanh cho chị ruột quản lý và tìm nơi vắng vẻ tĩnh tâm, tìm biện pháp trả nợ. Trước hoàn cảnh khó khăn của chồng cũ Phi Thanh Vân, đông đảo bạn bè và công chúng đã gửi lời động viên, mong anh sớm lấy lại tinh thần để tìm cách giải quyết nợ nần.

Từng đấu tố nhau ầm ĩ sau ly hôn nhưng khi biết tin chồng cũ gặp khó khăn, Phi Thanh Vân vẫn gửi lời động viên đến bố của con trai Tấn Đức - Ảnh: Internet Mới đây nhất, Bảo Duy vừa đăng tải hình ảnh tiều tụy của mình kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý nói về cuộc sống. “Cuộc đời của một con người nhiều lúc mong manh quá. Đôi lúc cứ để nó trôi đi trong vô nghĩa, bởi vì chúng ta chẳng thể nào tưởng tượng nổi một ngày mà ta đã mất tất cả. Đó mới là cơn ác mộng dài nhất mà chúng ta sẽ phải mất rất nhiều những năm tháng sau này để tập quen với nó.

Cuộc sống này vốn luôn đơn giản, sự phức tạp và rối rắm chỉ từ suy nghĩ của mỗi người mà sinh sôi nảy nở, nhưng đến tận cùng thì nó vẫn sẽ luôn là những vòng quay tuần hoàn của nó!”, Bảo Duy viết. Hiện tại, nam doanh nhân họ Nguyễn đang bị suy sụp tinh thần và phải ở ẩn một thời gian - Ảnh: FBNV Trước đó ít ngày, Bảo Duy cũng gây chú ý khi nói về việc bị bạn bè bỏ rơi lúc hoạn nạn. Dường như sau biến cố lớn trong sự nghiệp, nam doanh nhân vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

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