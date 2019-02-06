Đầu năm, chồng cũ Phi Thanh Vân viết thư xin lỗi con trai vì không làm tròn bổn phận

Hậu trường 06/02/2019 08:51

Không được gặp con trong ngày sinh nhật, chồng cũ Phi Thanh Vân - Bảo Duy đành viết nỗi lòng của mình lên trang cá nhân.

Trên trang Facebook cá nhân, Bảo Duy nhận được nhiều lời động viên từ dân mạng khi chia sẻ dòng tâm trạng buồn bã ngày đầu năm. Anh chạnh lòng vì lại một năm nữa không được gặp con trai trong ngày sinh nhật. Bảo Duy cũng tự nhận mình đã không làm tròn trách nhiệm của người ba và gửi đến bé Tấn Đức lời xin lỗi.

Kèm theo đó, nam doanh nhân còn khiến nhiều người xúc động khi đăng tải lại ảnh cũ khi bên con trai. Trong ảnh, bé Tấn Đức cười hạnh phúc vì được bên cạnh ba.

Bảo Duy buồn vì không được gặp con trai trong ngày sinh nhật - Ảnh: FBNV

"Ngày mai sinh nhật con rồi. Nhanh quá, thắm thoát con trai của ba đã lên 3. Thế là ba phải 1 lần nữa viết thư chúc mừng sinh nhật con mà không phải được gặp để ôm con vào lòng. Ba xin lỗi vì ba không làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình. Có những điều trở ngại công việc và mọi thứ đang dần tối đi nên ba không bên cạnh con lúc này. Ở 1 nơi xa ba luôn cầu chúc cho con luôn hạnh phúc trong tình yêu thương của mọi người, may mắn và thành công trên đường đời hãy biết học cách chấp nhận. Ba nhớ con nhiều lắm!", Bảo Duy chia sẻ.

Sau khi ly hôn, Bảo Duy tìm được hạnh phúc mới bên vợ, sắp tới anh và bà xã còn chào đón thành viên mới của gia đình - Ảnh: FBNV
Phi Thanh Vân vẫn đi về một mình sau biến cố hôn nhân. Cô tuyên bố sẽ không kết hôn hay sinh con nữa mà tập trung lo cho con trai và bố mẹ - Ảnh: FBNV

Bé Tấn Đức là con trai của Bảo Duy và Phi Thanh Vân sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Sau chia tay, cặp đôi tốn không ít giấy mực của truyền thông khi công khai tố nhau trên mạng xã hội. Phi Thanh Vân nhiều lần tố chồng cũ không chu cấp tiền nuôi dưỡng con trai đầy đủ. Về phía Bảo Duy, anh cũng chỉ trích vợ vì chăm sóc Tấn Đức không tốt, né tránh không muốn cho anh gặp con trai. Sau tất cả, hiện tại cặp đôi đã xây dựng cuộc sống riêng của mình hầu như không qua lại hay "nhìn mặt nhau".

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