Bị nhiều đàn ông hỏi thăm, Phi Thanh Vân tuyên bố: 'U40 rồi không kết hôn và sinh con nữa'

Hậu trường 01/02/2019 12:31

"Nữ hoàng dao kéo" khiến nhiều dân mạng bất ngờ khi tuyên bố không kết hôn hay sinh con nữa và mong mọi người đừng nhắc đến vấn đề này.

Dù không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí Việt nhưng Phi Thanh Vân luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Cô nổi tiếng với gu thời trang táo bạo, khoe da thịt triệt để cùng với những phát ngôn cực sốc.

Bị nhiều đàn ông hỏi thăm, Phi Thanh Vân tuyên bố: 'U40 rồi không kết hôn và sinh con nữa' - Ảnh 1
Khi đi chơi cùng bạn bè khác giới, Phi Thanh Vân thường xuyên chọn những 'bộ cánh' hở bạo nhất để khoe vòng 1 ngồn ngộn thế này - Ảnh: FBNV
Bị nhiều đàn ông hỏi thăm, Phi Thanh Vân tuyên bố: 'U40 rồi không kết hôn và sinh con nữa' - Ảnh 2
Phong cách ăn mặc quá táo bạo của nữ doanh nhân khiến mọi người nóng mặt - Ảnh: FBNV

"Nữ hoàng dao kéo" từng có nhiều phát ngôn gây bão mạng về chuyện tình yêu và tình dục trên trang cá nhân. Mới đây nhất, cô lại một lần nữa gây xôn xao khi tuyên bố sẽ không kết hôn hay sinh con.

"Các anh... năm nay em U40 rồi! Nên em không kết hôn và sinh con nữa ạ, em chỉ muốn dành thời gian cho gia đình và các em út của em, các mối quan hệ xã hội và công việc mà em đam mê là làm phim và kinh doanh. Nên... đừng nói với em việc cưới hỏi hay sinh con các anh nhé", Phi Thanh Vân viết.

Bị nhiều đàn ông hỏi thăm, Phi Thanh Vân tuyên bố: 'U40 rồi không kết hôn và sinh con nữa' - Ảnh 3
Chân dài này cho biết đang tập trung toàn bộ thời gian lo công việc và chăm sóc gia đình nên không rảnh để yêu - Ảnh: FBNV

Trước đó, nữ diễn viên Cô gái xấu xí không ít lần khoe được hàng chục đàn ông trẻ tuổi, thành đạt theo đuổi. Tuy nhiên, cô vẫn chưa đồng ý và đang tìm người thật sự phù hợp. Bà mẹ một con tự tin khẳng định mình là hình mẫu lý tưởng của đàn ông vì thông minh, có nhiều tài sản và đất đai.

"Tôi thông minh, tài sản đất đai quá nhiều, xe hơi vô số, tiền trong ngân hàng không bao giờ thiếu và lại đẹp, nổi tiếng nữa. Người theo đuổi tôi hiện tại không dưới 20 người trên toàn quốc và họ đều là những người thành đạt, đẹp trai", Phi Thanh Vân từng chia sẻ.

Phi Thanh Vân khoe vòng 1 đồ sộ giữa bàn nhậu toàn nam giới

Phi Thanh Vân khoe vòng 1 đồ sộ giữa bàn nhậu toàn nam giới

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