Xuýt xoa ngắm căn hộ tiền tỷ, siêu sang trọng mới tậu của Phi Thanh Vân tại quận 7

Dù gần như đã rút lui khỏi showbiz Việt để chuyên tâm lo cho gia đình và công ty riêng, nhưng cái tên Phi Thanh Vân chưa bao giờ hết sức hút. Sau những phát ngôn sốc về chuyện tình cảm, cô nàng khiến cư dân mạng "phát sốt" khi công khai khối tài sản “khủng”. Ngoài những món đồ trang sức đắt giá, “Nữ hoàng dao kéo” còn khoe xe hơi hạng sang, nhiều đất đai, biệt thự và 3 căn chung cư sang trọng.
Mới đây, bà mẹ một con vừa khoe ảnh làm tiệc tân gia và mời bạn bè thân thiết đến chung vui. Được biết, căn hộ Phi Thanh Vân mới tậu nằm ở quận 7, có diện tích hơn 200m2 và nằm trên tầng cao nhất của một cao ốc hạng sang.