Xuýt xoa ngắm căn hộ tiền tỷ, siêu sang trọng mới tậu của Phi Thanh Vân tại quận 7

Hậu trường 04/12/2018 16:54

Khoe căn hộ xa hoa rộng hơn 200m2 mới tậu, "Nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân khiến công chúng hết lời khen ngợi.

Dù gần như đã rút lui khỏi showbiz Việt để chuyên tâm lo cho gia đình và công ty riêng, nhưng cái tên Phi Thanh Vân chưa bao giờ hết sức hút. Sau những phát ngôn sốc về chuyện tình cảm, cô nàng khiến cư dân mạng "phát sốt" khi công khai khối tài sản “khủng”. Ngoài những món đồ trang sức đắt giá, “Nữ hoàng dao kéo” còn khoe xe hơi hạng sang, nhiều đất đai, biệt thự và 3 căn chung cư sang trọng.

Mới đây, bà mẹ một con vừa khoe ảnh làm tiệc tân gia và mời bạn bè thân thiết đến chung vui. Được biết, căn hộ Phi Thanh Vân mới tậu nằm ở quận 7, có diện tích hơn 200m2 và nằm trên tầng cao nhất của một cao ốc hạng sang.

Xuýt xoa ngắm căn hộ tiền tỷ, siêu sang trọng mới tậu của Phi Thanh Vân tại quận 7 - Ảnh 1
Phi Thanh Vân mời nhiều nghệ sĩ thân thiết đến mừng tân gia nhà mới - Ảnh: FBNV
Xuýt xoa ngắm căn hộ tiền tỷ, siêu sang trọng mới tậu của Phi Thanh Vân tại quận 7 - Ảnh 2
Phòng ăn được thiết kế đơn giản, tinh tế với cửa sổ lớn có thể nhìn quang cảnh bên ngoài - Ảnh: FBNV
Xuýt xoa ngắm căn hộ tiền tỷ, siêu sang trọng mới tậu của Phi Thanh Vân tại quận 7 - Ảnh 3
Ca sĩ Đoan Trường đến sớm giúp người bạn thân chuẩn bị mọi thứ. Căn bếp khá sạch sẽ, gọn gàng và vô cùng tiện nghi của bà mẹ đơn thân - Ảnh: Internet
Xuýt xoa ngắm căn hộ tiền tỷ, siêu sang trọng mới tậu của Phi Thanh Vân tại quận 7 - Ảnh 4
Ngôi nhà do tự tay chủ nhân thiết kế, trang trí và chọn đồ nội thất hiện đại nhất - Ảnh: Internet
Xuýt xoa ngắm căn hộ tiền tỷ, siêu sang trọng mới tậu của Phi Thanh Vân tại quận 7 - Ảnh 5
Một góc nhỏ được nữ doanh nhân dành riêng để trưng bày đồ lưu niệm, hình ảnh và những giải thưởng cô đạt được - Ảnh: Internet
Xuýt xoa ngắm căn hộ tiền tỷ, siêu sang trọng mới tậu của Phi Thanh Vân tại quận 7 - Ảnh 6
Ca sĩ Hồ Lệ Thu, diễn viên Hiền Mai là hai người bạn thân được Phi Thanh Vân mời đến chung vui - Ảnh: Internet
Xuýt xoa ngắm căn hộ tiền tỷ, siêu sang trọng mới tậu của Phi Thanh Vân tại quận 7 - Ảnh 7
Căn nhà có phòng khách rộng, 3 phòng ngủ được thiết kế tone màu trắng làm chủ đạo - Ảnh: FBNV
Xuýt xoa ngắm căn hộ tiền tỷ, siêu sang trọng mới tậu của Phi Thanh Vân tại quận 7 - Ảnh 8
Hiện ngoài công việc kinh doanh, Phi Thanh Vân dành nhiều thời gian chăm sóc con trai - Ảnh: FBNV
Xuýt xoa ngắm căn hộ tiền tỷ, siêu sang trọng mới tậu của Phi Thanh Vân tại quận 7 - Ảnh 9
Trong căn phòng siêu sang của mình, Phi Thanh Vân đặt một chiếc giường lớn - Ảnh: Internet
Xuýt xoa ngắm căn hộ tiền tỷ, siêu sang trọng mới tậu của Phi Thanh Vân tại quận 7 - Ảnh 10
Góc thanh tĩnh để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi - Ảnh: Internet
Xuýt xoa ngắm căn hộ tiền tỷ, siêu sang trọng mới tậu của Phi Thanh Vân tại quận 7 - Ảnh 11
Căn hộ còn có riêng một phòng thờ - Ảnh: FBNV
Phi Thanh Vân so sánh hai đời chồng: Người cho tiền làm giàu, người chu cấp 50 triệu rồi mất hút

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Phi Thanh Vân tiết lộ chồng người Pháp để lại một số tài sản cho cô làm giàu, trong khi đó Bảo Duy chỉ chu cấp cho con trai 5 tháng đầu rồi lặn mất tăm.

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