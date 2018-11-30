Phi Thanh Vân so sánh hai đời chồng: Người cho tiền làm giàu, người chu cấp 50 triệu rồi mất hút

Hậu trường 30/11/2018 16:01

Phi Thanh Vân tiết lộ chồng người Pháp để lại một số tài sản cho cô làm giàu, trong khi đó Bảo Duy chỉ chu cấp cho con trai 5 tháng đầu rồi lặn mất tăm.

Phi Thanh Vân là một trong những mỹ nhân có tình duyên lận đận nhất showbiz Việt. Người đẹp từng hai lần lên xe hoa nhưng không có cái kết trọn vẹn. Cuộc hôn nhân đầu của cô với chồng Pháp kết thúc khá êm đẹp, trong khi đó người chồng thứ 2 là Bảo Duy lại ra đi trong ồn ào.

Chia sẻ trên tờ Vietnamnet mới đây, "Nữ hoàng dao kéo" gây choáng khi tiết lộ rằng chồng Pháp đã để lại một số tài sản khá lớn cho mình làm giàu.

"Mới đây, tôi có gặp lại chồng cũ trong một buổi họp, tôi nói với anh ấy rằng: 'Sau khi mình chia tay, có một chút tài sản của anh để lại, em đã sử dụng nó và đã thành công được như ngày hôm nay. Em cảm ơn anh về điều đó'. Những người đàn ông bên cạnh đã nhìn chồng tôi đầy ngưỡng mộ và anh ấy rất hạnh phúc vì điều đó", Phi Thanh Vân tâm sự.

Phi Thanh Vân so sánh hai đời chồng: Người cho tiền làm giàu, người chu cấp 50 triệu rồi mất hút - Ảnh 1
Phi Thanh Vân bên người chồng đầu tiên - Ảnh: Internet

Liên tục ca ngợi về người chồng đầu tiên nhưng Phi Thanh Vân lại vô cùng bức xúc mỗi khi nhắc đến Bảo Duy. Dù đã ly hôn 2 năm nhưng cặp đôi hot một thời vẫn không ngừng trách móc nhau trên mặt báo. Trong khi Bảo Duy khẳng định Phi Thanh Vân bỏ bê việc chăm sóc con trai thì "Nữ hoàng dao kéo" lại vạch trần chuyện anh này lơ là chuyện chu cấp cho con. Thậm chí, mỹ nhân sinh năm 1982 còn cho biết con trai cô không hề có khái niệm nào về người cha ruột này.

"Giờ tôi không còn đổ lỗi, không còn oán trách gì anh ấy điều gì hết. Tôi chỉ nói với anh ấy rằng, hãy làm tròn trách nhiệm của một người cha. 'Anh giàu chu cấp nhiều, không thì chu cấp ít cũng được, nhưng hãy để con cái cảm thấy rằng nó có một người bố'.

Tuy nhiên, chồng tôi không làm được như vậy. Anh ta chỉ chu cấp cho con trai trong 5 tháng đầu với số tiền 50 triệu đồng. Còn lại là thôi. Dù vậy, giờ đây tôi không bận tâm quá về điều này. Vợ mới của anh ấy sắp sinh nên anh ấy cũng không có nhiều thời gian để quan tâm tới những đứa con trước. Điều quan trọng hơn, tôi không còn quan tâm đến anh ấy nữa, nên tôi không để ý lắm đến cuộc sống của anh ta", Phi Thanh Vân nói về Bảo Duy.

Phi Thanh Vân so sánh hai đời chồng: Người cho tiền làm giàu, người chu cấp 50 triệu rồi mất hút - Ảnh 2
Sau khi ly hôn, Phi Thanh Vân và Bảo Duy nhiều lần công kích nhau trên mặt báo - Ảnh: Internet
Phi Thanh Vân so sánh hai đời chồng: Người cho tiền làm giàu, người chu cấp 50 triệu rồi mất hút - Ảnh 3
Phi Thanh Vân so sánh hai đời chồng: Người cho tiền làm giàu, người chu cấp 50 triệu rồi mất hút - Ảnh 4
'Nữ hoàng dao kéo' tiết lộ Bảo Duy chỉ chu cấp 50 triệu trong 5 tháng đầu, sau đó thì không còn đề cập gì nữa - Ảnh: Internet
Phi Thanh Vân so sánh hai đời chồng: Người cho tiền làm giàu, người chu cấp 50 triệu rồi mất hút - Ảnh 5
Vì thiếu tình thương của cha từ nhỏ nên con trai Phi Thanh Vân không có khái niệm về cha ruột - Ảnh: Internet
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Khoe ngực triệt để, Phi Thanh Vân 'lả lơi' khi được trai lạ ôm thân mật

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