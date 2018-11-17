Ly hôn Phi Thanh Vân gần 2 năm, Bảo Duy tự tin mách bí kíp chọn phụ nữ tốt

Có lẽ sau nhiều thất bại trong hôn nhân, Nguyễn Bảo Duy đã rút ra được cho mình những kinh nghiệm khi chọn bạn đời.

Mới đây, Nguyễn Bảo Duy – chồng cũ Phi Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh hạnh phúc bên bà xã Việt kiều Thúy Oanh. Kèm theo đó, anh còn chia sẻ dòng trạng thái dài nói về tình yêu với tựa đề “Vật chất và tình cảm”. “Đàn ông dù có giàu có đến đâu, thành đạt tới cỡ nào, ăn chơi ra sao, đã từng đổ đốn và qua đêm với bao nhiêu người phụ nữ, thì cũng nên chọn cho mình một người đàn bà vì yêu thương mà ở lại bên cạnh lúc khó khăn. Bởi vì đời thì nhiều thứ phù du, hôm nay thành đạt đó, hôm nay giàu có đó, bạn bè đó, tình nhân đó, nhưng ngày mai lỡ 2 bàn tay trắng, thì còn lại được gì? Đời, chẳng ai học được chữ ngờ đâu.

Bảo Duy khoe ảnh hạnh phúc bên Thúy Oanh ngày mới cưới - Ảnh: FBNV Khi bạn có tiền, bạn có thể mua được tất cả. Mua được bạn bè, mua được những mối quan hệ, mua được một người đàn bà đẹp đẽ đi bên cạnh mình. Nhưng bạn chẳng thể mua nổi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên bạn, an ủi bạn lúc khó khăn, mỗi chiều chờ bạn về bên mâm cơm nóng. Con người ta, cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan”, Bảo Duy đưa ra lời khuyên cho các quý ông là nên chọn phụ nữ dám hi sinh bản thân vì mình. Sau những sóng gió trong hôn nhân, Bảo Duy đã tìm được chốn dừng chân bình yên - Ảnh: FBNV Chưa hết, chồng cũ Phi Thanh Vân còn triết lý về cách phụ nữ chọn bạn đời. Theo anh, tiền bạc có thể làm ra nhưng tình yêu thật sự thì không thể đánh đổi bằng vật chất nên hãy chọn một người đàn ông yêu chân thành.

Bảo Duy tâm niệm: “Đàn bà dù bao người đón đưa, bao người cung phụng. Nhưng nửa đêm gà gáy nếu bệnh hoạn nhấc điện thoại lên và gọi, ai chạy đến đầu tiên, thì nên gửi gắm cả đời cho người đó. Đàn ông bên bạn có thể giàu có, có thể phong lưu, có thể mua cho bạn những thứ hàng hiệu xa xỉ. Nhưng được gì khi đằng sau đó là sự cô đơn khi trái gió trở trời, không người bên cạnh. Vật chất vừa đủ thôi, vì tiền thì có thể làm ra, chứ người thật lòng yêu thương bạn thì có tiền cũng không mua được. Vật chất mà làm gì khi đêm về mình bạn cô đơn tủi thân rồi khóc rưng rức? Chỉ cần 1 người luôn đi bên cạnh, yêu thương và lo lắng, như vậy đủ rồi. Phụ nữ có mạnh mẽ tới đâu, đến cuối cùng vẫn là phụ nữ. Như những ngày đầu tạo hóa sinh ra, mong manh và yếu đuối. Vì vậy, họ vẫn cần đến 1 người đàn ông, để mỗi đêm về đưa cánh tay cho họ gối và ôm họ vào lòng”. Hiện bà xã Bảo Duy đang mang thai ở những tháng cuối của thai kỳ. Tuy nhiên, cô vẫn dành thời gian bay về Việt Nam gặp ông xã - Ảnh: FBNV Sau khi cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm với Phi Thanh Vân kết thúc, Bảo Duy nhanh chóng tìm cho mình chốn dừng chân mới. Hiện tại, anh đang sống hạnh phúc bên bà xã Việt kiều và sắp chào đón thành viên mới. Vợ Bảo Duy có chuyến đoàn tụ vui vẻ cùng ông xã trước khi về Australia sinh con - Ảnh: FBNV

Từng bị nghi là người cha thiếu trách nhiệm, nhưng nhìn cách Bảo Duy chăm sóc 2 con gái ai cũng ngỡ ngàng Trước lời tố thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc con của Phi Thanh Vân, Bảo Duy chứng minh đó chỉ là lời cáo buộc vô căn cứ với những hình ảnh này.

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