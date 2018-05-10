Trước lời cáo buộc không chu cấp tiền nuôi con của Phi Thanh Vân, Bảo Duy bức xúc lên tiếng.
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Dư luận đang xôn xao về chuyện “Nữ hoàng dao kéo” tố chồng cũ – Bảo Duy chỉ gửi tiền nuôi con đúng một tháng sau ly hôn rồi ngưng. Chân dài này cũng khẳng định, gần 1 năm nay, Bảo Duy không hề chu cấp gì cho con trai mà tất cả đều do một tay mình lo liệu.
Nữ diễn viên Cô gái xấu xí cho biết hiện tại đang cho con trai theo học ở một trường mẫu giáo quốc tế nên khá tốn kém. Mỗi tháng cô phải chi ra khoảng 20 triệu để lo cho bé Tấn Đức.
Trước lời cáo buộc của Phi Thanh Vân, Phụ nữ & Gia đình đã liên hệ với Bảo Duy để hỏi về vấn đề này. Bảo Duy tỏ ra khá bức xúc trước những lời nói không hay của vợ cũ về anh. Nam doanh nhân thẳng thắn khẳng định 5 tháng đầu tiên sau khi ly hôn đều chu cấp đầy đủ tiền nuôi con. Tuy nhiên về sau, vì không hài lòng trước việc Phi Thanh Vân liên tục tố cáo mình không chu cấp tiền trong khi anh vẫn gửi tiền đầy đủ hàng tháng nên anh đã ngưng chuyển khoản.
Chưa hết, Bảo Duy cũng cho biết thêm, anh không hài lòng về việc “Nữ hoàng dao kéo” thường xuyên xa nhà và giao phó việc chăm sóc bé Tấn Đức cho vú nuôi: “Một tháng Vân chỉ ở nhà từ 5 đến 7 ngày còn lại giao cho bà vú hết. Thằng nhỏ nay ốm nhom, ốm nhách nhìn mà xót”.
Bảo Duy cũng tiết lộ thêm, hiện tại Tấn Đức chỉ học trường tư gần nhà, mỗi tháng tốn khoảng 4 triệu tiền học phí chứ không phải trường quốc tế như Phi Thanh Vân chia sẻ.
Cuối cùng, Bảo Duy nhắn nhủ đến vợ cũ – Phi Thanh Vân rằng: “Tất cả những gì tôi làm và xây dựng sau này cũng để lại cho các con nên hãy để tôi yên”.