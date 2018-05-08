Phi Thanh Vân lên tiếng khi bị chê mặt mụn sần sùi, mũi gồ ghề vì biến chứng sau 15 lần phẫu thuật

Tuy nhiên, mới đây, khi chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, Phi Thanh Vân cho biết, gần 1 năm sau ca đại trùng tu nhan sắc, cơ thể của cô vẫn rất khỏe mạnh và cân đối. Câu trả lời của bà mẹ trẻ khiến người hâm mộ phần nào yên tâm.

Những ngày gần đây, cư dân mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh Phi Thanh Vân với nhan sắc khác xa hình ảnh mà cô đăng tải trên trang cá nhân. Làn da sần sùi, nổi mụn kém mịn màng cùng chiếc mũi hơi gồ ghề khiến nhiều người hoài nghi đây là hậu quả của việc lạm dụng “dao kéo”.

Nàng hậu sinh năm 1982 tâm sự: “Với áp lực công việc quá lớn trong khoảng 2 tháng trở lại đây, Vân phải làm việc bằng 3 người bình thường và thời gian ngủ rất ít. Và đối với phụ nữ thì giấc ngủ vô cùng quan trọng, khi được ngủ đủ và có thời gian chăm sóc thì làn da sẽ đẹp và mịn màng hơn. Còn với Vân, thời gian dành cho công việc rất nhiều, thậm chí mình chỉ dành khoảng 15 phút cho mỗi bữa ăn nên làn da không được trắng mịn là điều dễ hiểu. Đặc biệt, việc bản thân bị stress và di chuyển liên tục để chu toàn mọi việc cũng ảnh hưởng không tốt đến da".

Về phía Phi Thanh Vân, cô cho biết đó chỉ là do stress vì áp lực công việc - Ảnh: NVCC

Nữ diễn viên cũng nói thêm, cô hầu như không có thời gian để buồn hay quan tâm đến những thông tin không hay xung quanh mình. Cô chia sẻ, thông tin không tốt nổi lên sau một thời gian sẽ dần lắng xuống và mọi chuyện lại đi vào một quỹ đạo bình thường nên bản thân không lo lắng trước những tin đồn này.