Tham khoe ngực khủng, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'phát hoảng' vì để lộ nội y phản cảm

Hậu trường 01/05/2018 10:22

Đây không phải là lần đầu tiên Phi Thanh Vân khiến dân tình thở dài ngao ngán vì mặc hở bạo, khoe da thịt quá đà gây phản cảm.

Bẵng đi một thời gian, “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân lại tiếp tục khiến dân tình phát hoảng vì gu thời trang "mặc như không mặc" quá sexy và táo bạo.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Phi Thanh Vân vừa đăng tải hình ảnh khoe thân hình nóng bỏng, nuột nà của mình. Chân dài này khiến người nhìn không khỏi đỏ mặt khi diện chiếc váy hai dây khoét sâu, khoe vòng 1 căng tròn khó cưỡng.

Tham khoe ngực khủng, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'phát hoảng' vì để lộ nội y phản cảm - Ảnh 1
Phi Thanh Vân khoe ngực đầy trên trang cá nhân  - Ảnh: FBNV

Nhìn vào hình ảnh này, không ít người cảm thấy khó chịu và hoài nghi rằng Phi Thanh Vân cố tình mặc áo ngủ ra đường.

Tham khoe ngực khủng, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'phát hoảng' vì để lộ nội y phản cảm - Ảnh 2
Cô nàng khiến người nhìn khó chịu vì mặc thiếu vải, khoe da thịt quá đà, thậm chí lộ nội y bên trong - Ảnh: FBNV
Tham khoe ngực khủng, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'phát hoảng' vì để lộ nội y phản cảm - Ảnh 3
Trước đó, 'Nữ hoàng dao kéo' cũng không ít lần gây phản cảm với cách mặc đồ táo bạo - Ảnh: FBNV
Tham khoe ngực khủng, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'phát hoảng' vì để lộ nội y phản cảm - Ảnh 4
Cô nàng khiến người nhìn khó rời mắt mỗi khi xuất hiện - Ảnh: FBNV
Tham khoe ngực khủng, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'phát hoảng' vì để lộ nội y phản cảm - Ảnh 5
Thời gian gần đây, Phi Thanh Vân thường xuất hiện với thân hình thiếu cân đối - Ảnh: FBNV
Tham khoe ngực khủng, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'phát hoảng' vì để lộ nội y phản cảm - Ảnh 6
Nhiều người cho rằng, có thể của cô đã xuống cấp sau ca đại phẫu toàn thân - Ảnh: FBNV
Lâu lắm mới thấy Phi Thanh Vân diện đầm lộng lẫy khoe vòng 1 ngồn ngộn, căng mọng hút mắt

Lâu lắm mới thấy Phi Thanh Vân diện đầm lộng lẫy khoe vòng 1 ngồn ngộn, căng mọng hút mắt

Diện chiếc váy cúp ngực, khoe trọn vòng 1 bốc lửa, Phi Thanh Vân khiến đấng mày râu đứng ngồi không yên vì độ nóng bỏng khó cưỡng của mình.

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Từ khóa:   Phi Thanh Vân Hoa hậu Phi Thanh Vân Phi Thanh Vân hở bạo

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