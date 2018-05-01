Tham khoe ngực khủng, Phi Thanh Vân khiến nhiều người 'phát hoảng' vì để lộ nội y phản cảm

Đây không phải là lần đầu tiên Phi Thanh Vân khiến dân tình thở dài ngao ngán vì mặc hở bạo, khoe da thịt quá đà gây phản cảm.
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Bẵng đi một thời gian, “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân lại tiếp tục khiến dân tình phát hoảng vì gu thời trang "mặc như không mặc" quá sexy và táo bạo.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Phi Thanh Vân vừa đăng tải hình ảnh khoe thân hình nóng bỏng, nuột nà của mình. Chân dài này khiến người nhìn không khỏi đỏ mặt khi diện chiếc váy hai dây khoét sâu, khoe vòng 1 căng tròn khó cưỡng.
Nhìn vào hình ảnh này, không ít người cảm thấy khó chịu và hoài nghi rằng Phi Thanh Vân cố tình mặc áo ngủ ra đường.