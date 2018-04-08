Thân hình Phi Thanh Vân đã thực sự xuống cấp nghiêm trọng sau ca đại phẫu gần 1 tỷ đồng

Nhiều người sốc nặng khi nhìn vào hình ảnh mới nhất được “Nữ hoàng dao kéo” chia sẻ trên trang cá nhân.
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Phi Thanh Vân từng khiến dư luận xôn xao khi chi số tiền lớn để cải thiện vóc dáng. Thời điểm đó, nữ diễn viên Cô gái xấu xí cho biết cơ thể mình đã xuống cấp và chảy xệ sau khi sinh con trai đầu lòng nên quyết định đại phẫu trở nên hoàn hảo hơn. Đặc biệt, Phi Thanh Vân cũng gây sốc khi tuyên bố muốn trở thành “siêu vòng 3 của Việt Nam”.
Sau ca đại phẫu toàn thân, "Nữ hoàng dao kéo" nhận được nhiều lời khen của fan vì vóc dáng nóng bỏng, cuốn hút. Đặc biệt, việc chi tiền tỷ để làm phẫu thuật cũng giúp bà mẹ một con nổi bật và giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 được tổ chức tại Mỹ.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, Phi Thanh Vân lại khiến công chúng ngỡ ngàng vì sự xuống cấp trầm trọng của cơ thể. Dặc biệt, trong hình ảnh mới được đăng tải, bà mẹ một con khiến cư dân mạng phát hoảng vì thân hình biến đổi khác thường.