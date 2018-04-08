Thân hình Phi Thanh Vân đã thực sự xuống cấp nghiêm trọng sau ca đại phẫu gần 1 tỷ đồng

Hậu trường 08/04/2018 14:18

Nhiều người sốc nặng khi nhìn vào hình ảnh mới nhất được “Nữ hoàng dao kéo” chia sẻ trên trang cá nhân.

Phi Thanh Vân từng khiến dư luận xôn xao khi chi số tiền lớn để cải thiện vóc dáng. Thời điểm đó, nữ diễn viên Cô gái xấu xí cho biết cơ thể mình đã xuống cấp và chảy xệ sau khi sinh con trai đầu lòng nên quyết định đại phẫu trở nên hoàn hảo hơn. Đặc biệt, Phi Thanh Vân cũng gây sốc khi tuyên bố muốn trở thành “siêu vòng 3 của Việt Nam”.

Thân hình Phi Thanh Vân đã thực sự xuống cấp nghiêm trọng sau ca đại phẫu gần 1 tỷ đồng - Ảnh 1
Vóc dáng cân đối của Phi Thanh Vân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV

Sau ca đại phẫu toàn thân, "Nữ hoàng dao kéo" nhận được nhiều lời khen của fan vì vóc dáng nóng bỏng, cuốn hút. Đặc biệt, việc chi tiền tỷ để làm phẫu thuật cũng giúp bà mẹ một con nổi bật và giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 được tổ chức tại Mỹ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Phi Thanh Vân lại khiến công chúng ngỡ ngàng vì sự xuống cấp trầm trọng của cơ thể. Dặc biệt, trong hình ảnh mới được đăng tải, bà mẹ một con khiến cư dân mạng phát hoảng vì thân hình biến đổi khác thường.

Thân hình Phi Thanh Vân đã thực sự xuống cấp nghiêm trọng sau ca đại phẫu gần 1 tỷ đồng - Ảnh 2
Và đây là thân hình hiện tại của 'Nữ hoàng dao kéo' - Ảnh: FBNV
Thân hình Phi Thanh Vân đã thực sự xuống cấp nghiêm trọng sau ca đại phẫu gần 1 tỷ đồng - Ảnh 3
Vòng 3 của nữ diễn viên biến dạng và trông như được lắp ráp thiếu tự nhiên - Ảnh: FBNV
Thân hình Phi Thanh Vân đã thực sự xuống cấp nghiêm trọng sau ca đại phẫu gần 1 tỷ đồng - Ảnh 4
Dù vòng eo không còn ngấn mỡ nhưng nhìn tổng thể, Phi Thanh Vân bị dân mạng đánh giá là thiếu cân đối - Ảnh: FBNV
Thân hình Phi Thanh Vân đã thực sự xuống cấp nghiêm trọng sau ca đại phẫu gần 1 tỷ đồng - Ảnh 5
Không chỉ lộ vòng 2 ngấn mỡ...
Thân hình Phi Thanh Vân đã thực sự xuống cấp nghiêm trọng sau ca đại phẫu gần 1 tỷ đồng - Ảnh 6
... Phi Thanh Vân còn khiến dân tình ngán ngẩm khi liên tục khoe thân hình đồ sộ, béo lên trông thấy của mình - Ảnh: Internet
Thân hình Phi Thanh Vân đã thực sự xuống cấp nghiêm trọng sau ca đại phẫu gần 1 tỷ đồng - Ảnh 7
Dễ dàng nhận thấy vòng 1 của cô nàng đã xuống cấp sau gần 1 năm phẫu thuật - Ảnh: FBNV
Lâu lắm mới thấy Phi Thanh Vân diện đầm lộng lẫy khoe vòng 1 ngồn ngộn, căng mọng hút mắt

Lâu lắm mới thấy Phi Thanh Vân diện đầm lộng lẫy khoe vòng 1 ngồn ngộn, căng mọng hút mắt

Diện chiếc váy cúp ngực, khoe trọn vòng 1 bốc lửa, Phi Thanh Vân khiến đấng mày râu đứng ngồi không yên vì độ nóng bỏng khó cưỡng của mình.

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Từ khóa:   Phi Thanh Vân nữ hoàng dao kéo

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