Khoe ngực ngoại cỡ tại sự kiện, Phi Thanh Vân vẫn bị ‘đè bẹp’ hoàn toàn khi ngồi cạnh Hoa hậu Phạm Hương

Diện trang phục táo bạo tại sự kiện, Phi Thanh Vân không ngờ lại bị dìm hàng không thương tiếc khi ngồi cạnh Hoa hậu Phạm Hương.

Tham gia một sự kiện mới đây, Phi Thanh Vân tiếp tục “đốt mắt” công chúng khi chọn trang phục đen lộng lẫy. Đặc biệt, cũng như mọi lần, “Nữ hoàng dao kéo” lại gây chú ý với gu thời trang khoe da thịt táo bạo, lộ vòng 1 ngoại cỡ.

Xuất hiện tại sự kiện, Phi Thanh Vân bị nhiều người chê bai vì ăn mặc cầu kì, quá lố - Ảnh: FBNV

Màn khoe ngực đồ sộ quen thuộc của 'Nữ hoàng dao kéo' mỗi khi xuất hiện tại sự kiện - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, điều mà cô nàng không thể ngờ đến là sự xuất hiện của Hoa hậu Phạm Hương. Với cách lựa chọn trang phục tinh tế, sang trọng cùng nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã thu hút hết mọi ánh nhìn, làm lu mờ hoàn toàn Phi Thanh Vân. Thậm chí, nhiều người còn quên đi sự có mặt của “Nữ hoàng dao kéo” tại sự kiện.

Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ có mặt chung sự kiện với Phi Thanh Vân - Ảnh: FBNV

Người đẹp gốc Hải Phòng nổi bật với vóc dáng quyến rũ, xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Không chỉ xuất hiện chung sự kiện mà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 còn ngồi chung bàn với Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 - Ảnh: FBNV

Có thể thấy Phi Thanh Vân đã bị Phạm Hương lấn át hoàn toàn khi nhìn loạt ảnh này - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-nguc-ngoai-co-tai-su-kien-phi-thanh-van-van-bi-de-bep-hoan-toan-khi-ngoi-canh-hoa-hau-pham-huong-274924.html