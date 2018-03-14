Khoe ngực ngoại cỡ tại sự kiện, Phi Thanh Vân vẫn bị ‘đè bẹp’ hoàn toàn khi ngồi cạnh Hoa hậu Phạm Hương

Diện trang phục táo bạo tại sự kiện, Phi Thanh Vân không ngờ lại bị dìm hàng không thương tiếc khi ngồi cạnh Hoa hậu Phạm Hương.
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Tham gia một sự kiện mới đây, Phi Thanh Vân tiếp tục “đốt mắt” công chúng khi chọn trang phục đen lộng lẫy. Đặc biệt, cũng như mọi lần, “Nữ hoàng dao kéo” lại gây chú ý với gu thời trang khoe da thịt táo bạo, lộ vòng 1 ngoại cỡ.
Tuy nhiên, điều mà cô nàng không thể ngờ đến là sự xuất hiện của Hoa hậu Phạm Hương. Với cách lựa chọn trang phục tinh tế, sang trọng cùng nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã thu hút hết mọi ánh nhìn, làm lu mờ hoàn toàn Phi Thanh Vân. Thậm chí, nhiều người còn quên đi sự có mặt của “Nữ hoàng dao kéo” tại sự kiện.