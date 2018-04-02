Lâu lắm mới thấy Phi Thanh Vân diện đầm lộng lẫy khoe vòng 1 ngồn ngộn, căng mọng hút mắt

Hậu trường 02/04/2018 11:24

Diện chiếc váy cúp ngực, khoe trọn vòng 1 bốc lửa, Phi Thanh Vân khiến đấng mày râu đứng ngồi không yên vì độ nóng bỏng khó cưỡng của mình.

Hình ảnh “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân mặc đầm lộng lẫy tham gia một sự kiện mới đây khiến công chúng chú ý. Nữ diễn viên Cô gái xấu xí thu hút mọi ánh nhìn khi diện chiếc đầm hoa cúp ngực, khoe trọn vòng 1 căng đầy, bốc lửa tại sự kiện.

Không diện đầm ôm, bó sát cơ thể như mọi khi, lần này, Phi Thanh Vân khá thông minh khi chọn chiếc đầm xòe phủ chân. Thiết kế tinh tế này giúp Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 toát lên vẻ sang trọng, quý phái nhưng cũng không mất đi sự quyến rũ trên cơ thể.

Lâu lắm mới thấy Phi Thanh Vân diện đầm lộng lẫy khoe vòng 1 ngồn ngộn, căng mọng hút mắt - Ảnh 1
Phi Thanh Vân diện đầm hoa tinh tế, khoe đường cong quyến rũ của cơ thể - Ảnh: FBNV
Lâu lắm mới thấy Phi Thanh Vân diện đầm lộng lẫy khoe vòng 1 ngồn ngộn, căng mọng hút mắt - Ảnh 2
Chiếc đầm cúp ngực giúp 'Nữ hoàng dao kéo' phô trọn vòng 1 căng đầy, bốc lửa của mình - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh nóng bỏng này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Bà mẹ một con nhận được rất nhiều lời khen của bạn bè và người hâm mộ vì vóc dáng xinh đẹp và cuốn hút của mình.

Lâu lắm mới thấy Phi Thanh Vân diện đầm lộng lẫy khoe vòng 1 ngồn ngộn, căng mọng hút mắt - Ảnh 3

Lâu lắm mới thấy Phi Thanh Vân diện đầm lộng lẫy khoe vòng 1 ngồn ngộn, căng mọng hút mắt - Ảnh 4
Nữ doanh nhân nhận được rất nhiều lời khen từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Phi Thanh Vân mặc xuyên thấu quyến rũ khoe đường cong chuẩn như vẽ

Phi Thanh Vân mặc xuyên thấu quyến rũ khoe đường cong chuẩn như vẽ

Diện bộ váy được thiết kế xuyên thấu lộ rõ nội y, Phi Thanh Vân thu hút mọi ánh nhìn vì đường cong nóng bỏng sau cuộc phẫu thuật thẩm mỹ "lớn nhất Việt Nam".

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Thanh Vân Hoa hậu Phi Thanh Vân nữ hoàng dao kéo

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 30 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 41 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 47 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42