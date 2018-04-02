Lâu lắm mới thấy Phi Thanh Vân diện đầm lộng lẫy khoe vòng 1 ngồn ngộn, căng mọng hút mắt

Diện chiếc váy cúp ngực, khoe trọn vòng 1 bốc lửa, Phi Thanh Vân khiến đấng mày râu đứng ngồi không yên vì độ nóng bỏng khó cưỡng của mình.

Hình ảnh “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân mặc đầm lộng lẫy tham gia một sự kiện mới đây khiến công chúng chú ý. Nữ diễn viên Cô gái xấu xí thu hút mọi ánh nhìn khi diện chiếc đầm hoa cúp ngực, khoe trọn vòng 1 căng đầy, bốc lửa tại sự kiện.

Không diện đầm ôm, bó sát cơ thể như mọi khi, lần này, Phi Thanh Vân khá thông minh khi chọn chiếc đầm xòe phủ chân. Thiết kế tinh tế này giúp Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 toát lên vẻ sang trọng, quý phái nhưng cũng không mất đi sự quyến rũ trên cơ thể.

Phi Thanh Vân diện đầm hoa tinh tế, khoe đường cong quyến rũ của cơ thể - Ảnh: FBNV

Chiếc đầm cúp ngực giúp 'Nữ hoàng dao kéo' phô trọn vòng 1 căng đầy, bốc lửa của mình - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh nóng bỏng này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Bà mẹ một con nhận được rất nhiều lời khen của bạn bè và người hâm mộ vì vóc dáng xinh đẹp và cuốn hút của mình.

Nữ doanh nhân nhận được rất nhiều lời khen từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Phi Thanh Vân mặc xuyên thấu quyến rũ khoe đường cong chuẩn như vẽ Diện bộ váy được thiết kế xuyên thấu lộ rõ nội y, Phi Thanh Vân thu hút mọi ánh nhìn vì đường cong nóng bỏng sau cuộc phẫu thuật thẩm mỹ "lớn nhất Việt Nam".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lau-lam-moi-thay-phi-thanh-van-dien-dam-long-lay-khoe-vong-1-ngon-ngon-cang-mong-hut-mat-277261.html