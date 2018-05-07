Phi Thanh Vân lộ mặt mụn sần sùi, sống mũi lổm chổm như sắp chọc thủng da khiến nhiều người giật mình

Hình ảnh chụp cận mặt Phi Thanh Vân khiến nhiều người phát hoảng vì khác xa hoàn toàn so với những bức ảnh do người đẹp tự đăng tải trên mạng xã hội.
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Trải qua 15 lần phẫu thuật thẩm mỹ, Phi Thanh Vân rất tự tin với nhan sắc hiện tại của mình. Người đẹp thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân những bức ảnh trẻ trung, khoe làn da trắng mịn cùng các đường nét hoàn hảo. "Nữ hoàng dao kéo" rất yêu vẻ đẹp bản thân và không ngại khuyên cư dân mạng chịu khó đầu tư giống mình.
Không chỉ gương mặt, Phi Thanh Vân còn sở hữu vóc dáng "đồng hồ cát" với vòng 1 và vòng 3 siêu khủng. Mỹ nhân sinh năm 1982 thường xuyên lựa chọn những bộ cánh kiệm vải nhằm phô diễn đường cong uốn lượn miễn đụng hàng.
Tuy nhiên, trong lần xuất hiện mới đây "Nữ hoàng dao kéo" khiến nhiều người phát hoảng với nhan sắc khác xa trên mạng xã hội. Tuy diên bộ áo dài kín đáo và để tóc ngắn phủ hai bên mặt nhưng Phi Thanh Vân không thể che hết nhược điểm cơ thể.
Đặc biệt, gương mặt của cô lộ đầy các vết thâm do mụn, làn da sần sùi và thiếu sức sống. Trong một vài bức ảnh chụp ở góc nghiêng, "Nữ hoàng dao kéo" còn gây sốc với sống mũi nhọn hoắt, gồ ghề khiến ai cũng ngao ngán.