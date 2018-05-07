Phi Thanh Vân lộ mặt mụn sần sùi, sống mũi lổm chổm như sắp chọc thủng da khiến nhiều người giật mình

Trải qua 15 lần phẫu thuật thẩm mỹ, Phi Thanh Vân rất tự tin với nhan sắc hiện tại của mình. Người đẹp thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân những bức ảnh trẻ trung, khoe làn da trắng mịn cùng các đường nét hoàn hảo. "Nữ hoàng dao kéo" rất yêu vẻ đẹp bản thân và không ngại khuyên cư dân mạng chịu khó đầu tư giống mình.

Không chỉ gương mặt, Phi Thanh Vân còn sở hữu vóc dáng "đồng hồ cát" với vòng 1 và vòng 3 siêu khủng. Mỹ nhân sinh năm 1982 thường xuyên lựa chọn những bộ cánh kiệm vải nhằm phô diễn đường cong uốn lượn miễn đụng hàng.