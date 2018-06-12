Từng bị nghi là người cha thiếu trách nhiệm, nhưng nhìn cách Bảo Duy chăm sóc 2 con gái ai cũng ngỡ ngàng

Trước lời tố thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc con của Phi Thanh Vân, Bảo Duy chứng minh đó chỉ là lời cáo buộc vô căn cứ với những hình ảnh này.

Chuyện hôn nhân giữa Bảo Duy và Phi Thanh Vân từng làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Sau nhiều lần đấu tố nhau trên mạng xã hội, cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn, Phi Thanh Vân tiếp tục tố chồng cũ thiếu trách nhiệm và không chu cấp tiền nuôi con. Về phía Bảo Duy, anh đã lên tiếng phản bác thông tin này. Anh cho rằng mình là một người cha có trách nhiệm.

Bảo Duy bên con trai Tấn Đức - Ảnh: FBNV

Ngoài việc dành nhiều tình cảm cho bé Tấn Đức, Bảo Duy cũng thường xuyên quan tâm và chăm sóc cho 2 cô con gái của mình. Trên trang cá nhân, chàng doanh nhân trẻ liên tục chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên 2 cô công chúa xinh xắn, đáng yêu.

Khoảnh khắc Bảo Duy tự tay chải tóc cho con gái làm nhiều ông bố bà mẹ ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Anh chăm sóc con gái lớn rất chu đáo - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Bảo Duy thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng các con đi ăn vui vẻ - Ảnh: FBNV

Hai cô công chúa xinh xắn của Bảo Duy - Ảnh: FBNV

Bảo Duy: 'Nếu không có tôi thì Phi Thanh Vân chỉ mãi ở nhà thuê và không bao giờ có thiên chức làm mẹ' Dư luận lại một lần nữa dậy sóng vì dòng trạng thái mới được chia sẻ trên trang cá nhân của Bảo Duy. Anh bất ngờ tiết lộ về bí mật bị giấu kín trong thời gian chung sống với Phi Thanh Vân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-bi-nghi-la-nguoi-cha-thieu-trach-nhiem-nhung-nhin-cach-bao-duy-cham-soc-2-con-gai-ai-cung-ngo-ngang-286326.html