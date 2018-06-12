Từng bị nghi là người cha thiếu trách nhiệm, nhưng nhìn cách Bảo Duy chăm sóc 2 con gái ai cũng ngỡ ngàng

Hậu trường 12/06/2018 16:43

Trước lời tố thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc con của Phi Thanh Vân, Bảo Duy chứng minh đó chỉ là lời cáo buộc vô căn cứ với những hình ảnh này.

Chuyện hôn nhân giữa Bảo Duy và Phi Thanh Vân từng làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Sau nhiều lần đấu tố nhau trên mạng xã hội, cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn, Phi Thanh Vân tiếp tục tố chồng cũ thiếu trách nhiệm và không chu cấp tiền nuôi con. Về phía Bảo Duy, anh đã lên tiếng phản bác thông tin này. Anh cho rằng mình là một người cha có trách nhiệm.

Từng bị nghi là người cha thiếu trách nhiệm, nhưng nhìn cách Bảo Duy chăm sóc 2 con gái ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1
Bảo Duy bên con trai Tấn Đức - Ảnh: FBNV

Ngoài việc dành nhiều tình cảm cho bé Tấn Đức, Bảo Duy cũng thường xuyên quan tâm và chăm sóc cho 2 cô con gái của mình. Trên trang cá nhân, chàng doanh nhân trẻ liên tục chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên 2 cô công chúa xinh xắn, đáng yêu.

Từng bị nghi là người cha thiếu trách nhiệm, nhưng nhìn cách Bảo Duy chăm sóc 2 con gái ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2
Khoảnh khắc Bảo Duy tự tay chải tóc cho con gái làm nhiều ông bố bà mẹ ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV
Từng bị nghi là người cha thiếu trách nhiệm, nhưng nhìn cách Bảo Duy chăm sóc 2 con gái ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 3
Anh chăm sóc con gái lớn rất chu đáo - Ảnh: FBNV
Từng bị nghi là người cha thiếu trách nhiệm, nhưng nhìn cách Bảo Duy chăm sóc 2 con gái ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 4
Trên trang cá nhân, Bảo Duy thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng các con đi ăn vui vẻ - Ảnh: FBNV
Từng bị nghi là người cha thiếu trách nhiệm, nhưng nhìn cách Bảo Duy chăm sóc 2 con gái ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 5
Hai cô công chúa xinh xắn của Bảo Duy - Ảnh: FBNV

 

Bảo Duy: 'Nếu không có tôi thì Phi Thanh Vân chỉ mãi ở nhà thuê và không bao giờ có thiên chức làm mẹ'

Bảo Duy: 'Nếu không có tôi thì Phi Thanh Vân chỉ mãi ở nhà thuê và không bao giờ có thiên chức làm mẹ'

Dư luận lại một lần nữa dậy sóng vì dòng trạng thái mới được chia sẻ trên trang cá nhân của Bảo Duy. Anh bất ngờ tiết lộ về bí mật bị giấu kín trong thời gian chung sống với Phi Thanh Vân.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng cũ Phi Thanh Vân con gái Bảo Duy Bảo Duy

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42